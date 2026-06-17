Samuel Yánez tras la jornada dominical: "Tenemos la oportunidad de repetir con esta yegua en La Rinconada"

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El óvalo de Coche se viste de gala. La fiesta selectiva de junio sigue su curso y este domingo tres pruebas clásicas acapararán las miradas de la fanaticada hípica, en una programación que contempla un total de 12 competencias. Como es costumbre, Meridiano Web hizo su parada obligada este miércoles de ajustes con el fin de corroborar la condición de los ejemplares de la mano de los propios protagonistas.

Uno de ellos es un joven profesional que semana a semana destaca en la arena de Caracas. Su evolución es evidente ante cada oportunidad que recibe; tras su reciente triunfo con la yegua Gran Feronia, este domingo Samuel Yánez firmó un total de seis compromisos en una tarde de gran expectativa en La Rinconada.

Las primeras cartas: Money Storm y Salomé R26

El jinete iniciará sus compromisos en la tercera carrera por intermedio del ejemplar Money Storm, en un recorrido de 1.100 metros:

"Agradecido con la oportunidad que me brinda su entrenador. Es un caballo que registra una mejoría paulatina y esperamos que este domingo no sea la excepción", apuntó Yánez.

Acto seguido, y tras un lapso de 49 días, afrontará una oportunidad de lujo sobre el lomo de la yegua Salomé en la cuarta competencia del programa:

"Esta yegua anda muy bien en la pista. Para este domingo se presentará como una fuerte rival en la carrera", aseguró el látigo.

El compromiso en el "5y6" y los retos de la jornada

La acción para el tradicional juego de la mayoría arrancará en la primera válida, donde Yánez asumirá la conducción de Super Explosiva:

"Ella luce una gran forma en la cancha. Este miércoles tuve la oportunidad de trabajarla; sus condiciones son óptimas y considero que nos permitirán realizar una gran carrera".

Para la cuarta válida, en trayecto de 1.200 metros, el jockey asumirá la responsabilidad sobre el ejemplar Brother Will en una competencia de reclamo:

"Agradecido por la confianza en esta prueba. El peso efectivo es ideal y estoy seguro de que completaremos una gran actuación este domingo".

Cierre de compromisos: Datos Hípicos Canela Time y Kalsa

La atropellada de Canela Time se hará sentir, esta vez en distancia de 1.300 metros, un factor que el jinete evalúa de forma positiva:

"Sí, ella en su anterior presentación avanzó con mucha fuerza en los metros finales. Ahora contará con un mejor puesto de pista y 200 metros adicionales que se adaptan mejor a sus medios locomotivos".

Finalmente, Yánez repetirá la monta de la yegua Kalsa, animal con el que viene de alcanzar una victoria en su pasada actuación:

"Con esta yegua logramos el triunfo en la carrera anterior. Por la forma en que se desplaza en la pista, consideramos que tiene amplias posibilidades de repetir la foto", concluyó de manera optimista.