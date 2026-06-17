¿Cuáles son? Gabriel Márquez avisa que tiene una sorpresa y un lógico para este domingo en La Rinconada

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El hipismo se vive con intensidad en el óvalo de Coche. Gabriel Márquez, quien destaca no solo por su notable capacidad profesional como entrenador sino también por su constante colaboración con el equipo de Meridiano Web, se mantiene en la pelea firme por los primeros puestos de la estadística en este segundo meeting del año.

Para este domingo, el preparador asumirá la responsabilidad de ensillar a tres de sus selectos pupilos en una tarde que promete máxima adrenalina a lo largo de 12 competencias, con el atractivo adicional de tres pruebas de corte selectivo.

Luigino abre el camino rumbo al "Fuerzas Armadas"

La acción para el establo de Márquez comenzará temprano, específicamente en la primera carrera de la tarde. El rendidor Luigino saltará a la pista en un exigente recorrido de 1.800 metros, un cotejo de vital importancia que servirá como la antesala y preparatoria oficial de cara al Clásico Fuerzas Armadas, pautado para el próximo 12 de julio.

El entrenador ofreció detalles de primera mano sobre la actualidad de su conducido:

"Este caballo corrió muy bien la pasada semana y en la mañana de este jueves salió a galopar en perfectas condiciones. La carrera es pareja y bonita. Ya en una oportunidad previa nos enfrentamos al ejemplar Tuscan Gold (Usa) en una prueba donde arribamos en el segundo lugar. Dios quiera que el caballo rinda al máximo el domingo y logre su clasificación definitiva para correr en julio esa competencia tan importante".

Furor Noble busca la consagración en el Clásico "El Corsario"

La segunda carta del preparador tendrá como escenario el regreso del Clásico "El Corsario" (GIII), una de las pruebas centrales de la reunión dominical. En este compromiso, Márquez confiará en la evolución del potro Furor Noble, un ejemplar que saldrá a la pista para cumplir con apenas la segunda presentación de su campaña.

El profesional se muestra muy optimista ante este importante reto selectivo:

"Sí, este ejemplar debutó con una gran actuación al arribar en el segundo lugar. La presencia de varios corredores de nivel hace que la prueba sea pareja y atractiva para la afición. El nuestro registrará una mejoría notable para este compromiso; ahora anda más puesto en carrera y mucho más ejercitado. De verdad, en sus ejercicios previos a la competencia cumplió con un trabajo impecable y, con la bendición de Dios, podemos dar la sorpresa en el marcador".

Chosen Factor (Usa) asume el cierre de la jornada: 5y6 nacional

La participación del establo concluirá en la tradicional competencia de los acumulados, la duodécima del programa. En esta prueba, la afición caraqueña será testigo del esperado debut en la pista de La Rinconada de la yegua norteamericana Chosen Factor (Usa), una pieza que despierta enorme expectativa entre los analistas y apostadores.

Márquez no ocultó el buen concepto que tiene sobre la pistera para la carrera de cierre:

"Esta yegua lo hace muy bien en privado. El propio jinete Jhonathan Aray tuvo la oportunidad de trabajarla en los aprontes y conoce al detalle sus condiciones. Yo creo que, con la bendición de Dios, tenemos los argumentos necesarios para cerrar el telón de la jornada con una bonita victoria".