¿Sabías esto? Los datos más curiosos e históricos del Clásico “El Corsario” en La Rinconada

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La historia y la velocidad convergen este fin de semana en el principal hipódromo del país. El óvalo de Coche se prepara para una de sus jornadas más emotivas con el retorno formal de una selectiva con profundo significado histórico.

La huella imborrable de un titán de las pistas: La Rinconada

Hablar de El Corsario es invocar la época de oro del hipismo venezolano. En 1972, este formidable corredor se convirtió en el segundo Triple Coronado de nuestra hípica, una hazaña que consolidó su nombre en el templo de los inmortales. Su campaña hacia la gloria estuvo marcada por una superioridad incuestionable en los dos primeros pasos de la diadema nacional, pruebas que dominó con absoluta autoridad.

Sin embargo, su graduación definitiva llegó en el Clásico Ministerio de Agricultura y Cría (denominado en la actualidad Clásico Cría Nacional). En esa competencia, el hijo de Hypocrite protagonizó una batalla campal e inolvidable contra el rendidor Molinero, al que superó en un final de leyenda gracias a una tenacidad indomable.

A lo largo de su trayectoria, El Corsario estructuró una hoja de servicios excepcional con 17 triunfos y múltiples figuraciones en el dinero. Su consistencia en la pista lo ratificó como un competidor temible y, cinco décadas después, su legado permanece vigente como sinónimo de grandeza, casta y espíritu campeón en el turf venezolano.

El Clásico "El Corsario" vuelve por todo lo alto: R26 Cinco Potros

La jornada dominical de este 22 de junio marcará un hito en la presente temporada de La Rinconada. Tras un prolongado periodo de ausencia bajo el formato de estatus clásico, la prueba que rinde tributo al célebre triple coronado regresa de forma oficial al calendario hípico nacional. Este evento no solo representa un puente entre la tradición y la modernidad del deporte rey, sino que también promete emociones de primer nivel y una recompensa financiera a la altura de las grandes citas.

La historia de este evento selectivo comenzó en 1986. Aunque su ciclo inicial concluyó en la temporada de 1993, el regreso formal de la competencia representa apenas su octava edición como clásico. Durante ese primer periodo, la carrera se escenificó de manera exclusiva en el trayecto de 1.400 metros.

A continuación, la lista oficial de ganadores históricos que le dieron brillo a este cotejo:

1986: Miss Vereda inauguró el historial bajo la fusta del recordado Juan Vicente Tovar, con una marca de 86" exactos.

1987: A Chorus Line obtuvo el triunfo en compañía de Rafael Torrealba, con un registro de 87" exactos.

1988: Admiración inscribió su nombre con la monta de Raúl Bravo Gómez, tras detener los cronómetros en 86"4.

1989: Dulce Dama impuso su ley junto a Ángel Francisco Parra, con un tiempo global de 86"1.

1990: La inolvidable tordilla de "Hierro", Stillwater, alcanzó el éxito con José Luis Rodríguez. En esa oportunidad, la campeona estableció el mejor tiempo de la ruta previa con 84"1.

1991: Princess York cruzó el disco en ganancia y le otorgó una nueva victoria al jinete Rafael Torrealba, con un registro de 86"2.

1992: La competencia no se disputó.

1993: La última edición de esa primera etapa sirvió para la consagración definitiva de Stillwater. La torda repitió el triunfo, esta vez guiada por Ángel Francisco Parra, con marca de 85" exactos.

Este retorno dominical pone fin a una sequía de más de tres décadas, pues el evento no se celebraba bajo sus condiciones selectivas originales desde aquella lejana victoria de 1993.

Velocidad pura: El reto de los 1.100 metros y una bolsa millonaria

Por segundo año consecutivo, las autoridades hípicas mantuvieron el recorte de distancia y fijaron el recorrido en 1.100 metros. En la reactivación previa de la prueba, el velocista Star White se adjudicó los máximos honores. En esa ocasión, el pensionado del entrenador Carlos Luis Uzcátegui contó con la destacada conducción del experimentado Jaime "Pocho" Lugo, y completó el trayecto en un tiempo de 67" exactos.

Para la presente reunión número 26, el atractivo adicional radica en el aspecto económico. El Clásico "El Corsario" cuenta con una bolsa global a repartir de $130.000, una cifra sumamente atractiva que aseguró la inscripción de los mejores especialistas de la velocidad y que garantiza un espectáculo de alto voltaje en la pista.

Profesionales con la mira en la historia

La carrera presenta matices estadísticos muy interesantes para el análisis. En el departamento de los jinetes, Jaime Lugo destaca como el único profesional activo en el patio que sabe lo que es ganar esta competencia, gracias a su éxito previo. "El Pocho" buscará aprovechar esa experiencia para revalidar su dominio en el evento.

Por el lado de los preparadores, la expectativa se concentra en tres nombres de peso. Los entrenadores Ismael Martínez, Germán Rojas y Gabriel Márquez presentarán cartas de enorme valor con la firme intención de inscribir, por primera vez, sus respectivos nombres en el historial de este clásico.

El fantasma del récord de Jorge Prince

Los participantes de esta edición tendrán un desafío colosal ante el reloj. El récord absoluto para la distancia de los 1.100 metros en la pista de La Rinconada pertenece al veloz Jorge Prince. El 23 de octubre de 2010, el notable corredor completó la distancia en un tiempo prohibitivo de 61"1, bajo la hábil conducción del jinete Ronald Ordóñez. Los aspirantes del domingo necesitarán una demostración de poderío total si desean aproximarse a esa marca histórica del hipismo caraqueño.

Una jornada imperdible de 12 competencias

El óvalo de Coche aguarda por una asistencia masiva de aficionados este domingo. La programación estructuró un total de 12 carreras de primer nivel, un menú que incluye tres de las pruebas clásicas más relevantes de todo el mes de junio.

La expectativa del público se mantiene al máximo, no solo por el regreso de "El Corsario", sino también por el debut y la presencia de valiosos ejemplares de dos años. Esta nueva generación de purasangres saltará a la pista con el firme propósito de iniciar su propio camino hacia la gloria. La mesa está servida para una tarde inolvidable de adrenalina, velocidad y pura pasión hípica.