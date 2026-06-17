“La sorpresa de la carrera será ensillada por mí”: Luis Peraza avisa a la afición hípica de La Rinconada

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El destacado entrenador Luis Peraza registra un total de siete triunfos en la presente temporada. Lejos de cualquier síntoma de desesperación, tanto él como su equipo de cuadra mantienen la motivación intacta y sostienen un trabajo constante mañana a mañana en la pista, con un objetivo claro: conseguir mejores resultados y sumar nuevas visitas al recinto de ganadores.

Consciente de la relevancia de la próxima cartelera en el principal óvalo del país, Peraza dedicó la jornada de este miércoles a evaluar las condiciones físicas de sus pupilos directamente en la cancha de La Rinconada. Para esta oportunidad dominical, el preparador inscribió solo tres ejemplares; no obstante, el dato de mayor trascendencia radica en que dirá presente en dos de los tres eventos selectivos de la tarde.

Las cámaras de Meridiano Web captaron las declaraciones del profesional, quien ofreció un análisis detallado sobre las opciones de sus presentados.

Piccina Mía asume el reto en el Clásico Bambera: La Rinconada

El primer compromiso de corte jerárquico llegará en el VI Clásico Bambera. Desde el puesto de pista uno, la yegua Piccina Mía marcará su regreso oficial a las competencias tras un lapso de 42 días sin acción en las pistas.

"A esta yegua de verdad le tenemos mucha confianza. Ejecutamos un plan de trabajo fuerte con ella y la evolución es notable. Les recomiendo que no la dejen fuera de sus combinaciones, porque en la cuadra somos un 'Pozo de Fe'", afirmó Peraza con contundencia.

El entrenador sabe que las actuaciones previas del ejemplar no reflejan su calidad actual, pero mantiene su postura optimista:

"Dedicamos horas de labor diaria y, a pesar de sus fallas anteriores en el marcador, creo que en esta segunda carrera bajo mi tutela mostrará su verdadero potencial. Por algo decidimos su inscripción en esta importante selectiva".

La potra Princess Black irrumpe en el escenario selectivo

Posteriormente, en el marco del bloque de las competencias del 5y6 nacional, el establo presentará a la dosañera Princess Black en el Clásico Ángel Francisco Parra (Grado III), una de las pruebas que genera mayor expectación entre los aficionados al deporte hípico.

"Es una potra de dos años que cumplió con cada paso de la preparación de manera correcta. Su físico es excelente y está bastante adelantada en sus entrenamientos. Esperábamos con ansias esta carrera en el trayecto de 1.100 metros. Con una buena partida, y bajo nuestra consigna de ser un 'Pozo de Fe', daremos la batalla a pesar de la inexperiencia natural de estas piezas en la pista", detalló el preparador.

Canciller buscará el triunfo en las válidas: 5y6 nacional

Para concluir los compromisos de su agenda laboral, el ejemplar Canciller saltará a la arena de Coche en la tercera válida dominical, en lo que promete ser un cierre de jornada de alta intensidad.

"Este caballo está de turno riguroso en su lote. Aunque acumula un tiempo considerable sin competir, el equipo solventó varios detalles físicos que lo afectaban en el pasado. El ejemplar ya regresó a la cancha en plenitud, cuenta con excelentes briseos y les aconsejo que le pongan el ojo el domingo, porque nos gusta mucho para obtener la victoria", concluyó Peraza.