¡De la época de oro de Julio Ayala! Jinete profesional regresa con un compromiso para el 5y6 de La Rinconada

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La mañana de este miércoles 17 de junio, el equipo de Meridiano Web asistió a la acostumbrada jornada de ajustes en el hipódromo La Rinconada, por lo que estuvieron presentes jinetes y entrenadores quienes estarán en la reunión número 26 el día domingo 21 de junio en el óvalo caraqueño.

Jinete Profesional: Reaparece Ficha Profesional 5y6 La Rinconada

Entre los jockeys presente en la actividad estuvo Luis Montilla, quien reaparece a la arena caraqueña, el cual recibió la oportunidad de montar a una tordilla en la séptima competencia, primera válida para el juego del 5y6 Nacional.

Se inició en el hipismo a los 16 años, en Ciudad Bolívar donde ganó 10 carreras, luego en el óvalo de La Rinconada logró 57 victorias, seguidamente en Santa Rita triunfó con tres carreras y las demás victorias fueron en el Hipódromo Nacional de Valencia para registrar un total de 125 victorias en su carrera profesional.

En su momento, logró una yunta muy efectiva con el entrenador retirado Julio Ayala Coronil, pues su victoria más especial fue con el ejemplar Aragón. También montó a la yegua Carlota Rusa del preparador Henry Trujillo.

Para el caso de los jinetes venezolanos que han logrado trayectoria en el hipismo venezolano, Luis Montilla admira a Emisael Jaramillo y a Ángel Alciro Castillo quienes en la actualidad cumplen campañas en Estados Unidos.

Actualmente, Montilla trabaja de la mano con el agente de jinete Raúl Malpica, pues es el encargado de seleccionar las montas en el principal óvalo caraqueño.

Sin embargo, un dato clave merece mención: El jinete Montilla tenía previsto reaparecer en La Rinconada en octubre de 2025. Lamentablemente, una caída en una de las jornadas de aprontes frustró sus planes. Debido a este percance, Félix Velásquez asumió la conducción de la yegua Nefertaris, su monta original para aquél compromiso.

Entrevista Meridiano: Luis Montilla La Rinconada

Desde la pista de Coche, el látigo aragüeño fue entrevistado para este medio digital a fin de conocer la condición física de la yegua que será su único compromiso para iniciar el juego de las mayorías.

Saludos Luis, gracias por la entrevista. En esta ocasión tendrás una sola monta y se trata de Nicole, entrenada por Antonio Bellardi en la primera válida de la jornada dominical ¿Qué nos puedes comentar?

-Un saludo para toda la fanaticada hípica y efectivamente tengo este compromiso con la yegua Nicole con la que estoy agradecido con Dios y con el trainer Antonio Bellardi por la oportunidad que me ofreció, además de aquellas personas que me apoyan. Así es que los invito el domingo acá a La Rinconada para que sellen el 5y6.