¿Cuáles son las mejores firmas? Yorman González evalúa la agenda de uno de sus jinetes en La Rinconada

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El trabajo en las mañanas de aprontes en el óvalo de Coche requiere de una constancia absoluta, disciplina y, sobre todo, una enorme capacidad de negociación. Yorman “Humildad” González conoce a la perfección cada rincón de La Rinconada y sabe muy bien el terreno que pisa. Su labor como agente de jinetes es amplia y exigente, al tener bajo su responsabilidad las firmas de los profesionales del látigo Luis Fúnez Jr., Oliver Medina y Julio Moncada. La agenda de su equipo no se limita a Caracas; en múltiples ocasiones, el grupo realiza el viaje hacia el Hipódromo Nacional de Valencia (Hinava) para cumplir con diversos compromisos de monta.

La función de un agente de jinetes demanda una enorme pericia, una cualidad que le sobra a Yorman. Desde las primeras horas de la madrugada, González camina de una caballeriza a otra con el objetivo de cubrir cada una de las necesidades de sus conducidos, a quienes ofrece de manera constante a los diferentes propietarios y entrenadores del patio. Fiel a sus principios, el profesional comparte una máxima que guía su carrera: "Prefiero tener miles de amigos sinceros que dinero". En un universo tan competitivo como el turf, los contactos y las relaciones públicas son las herramientas vitales que abren las puertas hacia el éxito.

Con la misión de llevar la mejor información a la fanaticada, el equipo de Meridiano Web conversó este miércoles en la pista con el destacado agente. En esta oportunidad, González desglosó al detalle las seis montas que cumplirá el eficiente jinete aprendiz Luis Fúnez Jr. en la jornada dominical.

"Agradecido con la entrevista para poder dirigirme a toda la afición hípica. Efectivamente tengo a mi cargo a tres jinetes en la actualidad, pero en este caso nos enfocaremos de manera exclusiva en los compromisos de Luis Fúnez Jr.", aclaró el profesional de las firmas.

El regreso de Miss Universo y el reto de Gran Andrés

La actividad para el novel conductor iniciará en la cuarta carrera de la programación por intermedio de Miss Universo, una yegua que marcará su reaparición oficial tras un prolongado ayuno de 203 días sin competencias:

"Esta yegua ejecuta sus movimientos en la pista de forma excelente. En este lote de condicional de reclamo tenemos mucho optimismo de verla decidir en los metros finales. De verdad, la yegua anda en gran condición física; el propio jinete la briseó el pasado sábado. Al ser una competencia de reclamo, donde las rivales se ganan unas a otras, considero que la nuestra posee una oportunidad clara de alcanzar la victoria", explicó González.

Posteriormente, en la sexta competencia del programa y en un trayecto de 1.300 metros, Fúnez Jr. asumirá la responsabilidad sobre el ejemplar Gran Andrés, un pensionado del entrenador Jefferson Rivas:

"Agradecido con la oportunidad. En una ocasión anterior este caballo contó con la monta de mi otro representado, Oliver Medina, y ahora pasa a las manos de Fúnez Jr. El animal se encuentra en óptima forma. Este miércoles trabajó una vuelta de trote al revés al abrir la cancha, y por la manera en que se desplaza, con el favor de Dios, estará en la definición de la carrera".

El bloque del 5y6: Una línea contundente y el chance de Ancelotti

El tradicional juego de la mayoría, el 5y6 nacional, subirá el telón en la primera válida, espacio donde la yegua Canela saltará a la pista desde el puesto de salida número dos. Para Yorman González, esta competencia representa el punto fuerte de la jornada:

"Esta yegua anda muy bien en privado. Ya acumulamos dos segundos lugares consecutivos con ella y, en lo personal, considero que este domingo representa la auténtica línea para el juego del 5y6. Nos gusta con fuerza para obtener el triunfo y, con el favor de Dios Todopoderoso, cruzaremos la raya en ganancia"

Para la tercera válida, el aprendiz se convertirá en el conductor del ejemplar Ancelotti, un purasangre de carrera al que conoce a la perfección y con el que viene de cumplir una destacada actuación:

"Este ejemplar nos agrada muchísimo para la jornada. En su más reciente presentación arribó en el segundo puesto. Mi agradecimiento eterno con el entrenador 'El Pollito' Balzán por la confianza que siempre nos brinda. De verdad, el caballo castaño luce una condición física impecable. Esta mañana cumplió con un ejercicio en silla muy llamativo y estaremos en la decisión con el favor de Dios".

Estrategia en velocidad y un cierre con dividendo

La acción de las competencias de reclamo continuará en la cuarta válida del juego millonario. Allí, Fúnez Jr. estará a bordo del veloz My Flying Mate, un ejemplar bajo la tutela del preparador Noel Kucich:

"Agradecido con las autoridades del Stud 'Azatlán'. Este es un ejemplar que Luis Fúnez Jr. conoce de gran manera y en esta ocasión regresa a sus manos. Le tocó partir por el puesto de pista uno, así que la estrategia planteada es clara: buscaremos unir partida con llegada. Este caballo es un auténtico batallador que rinde al máximo en todas sus presentaciones y esperamos estar en la pelea".

Finalmente, en la duodécima competencia de la tarde la carrera de los acumulados, el jinete aprendiz hará yunta con el entrenador Deibis Guevara a través de la yegua Anasoli:

"Esperamos una mejoría notable de esta yegua para el domingo, gracias al excelente trabajo diario de su entrenador. Les aconsejo que en esta sexta válida no la dejen fuera de sus combinaciones y cuadros, ya que cuenta con los argumentos necesarios para dar la sorpresa en el marcador y poner a pagar muy bien el 5y6 nacional", concluyó González.