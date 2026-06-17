¡Joya en el 5y6! Hija de ganador del Kentucky Derby se alista para debutar en La Rinconada

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La celebración del Día del Padre enmarcará la reunión número 26 de la presente temporada en el hipódromo La Rinconada. El óvalo de Coche presentará una atractiva cartelera de 12 competencias, jornada de gala que incluye los clásicos El Corsario (GIII), Bambera (GII) y Ángel Francisco Parra (GIII).

La octava carrera de la tarde, válida como la segunda competencia del 5y6 nacional, albergará la disputa del II Clásico Ángel Francisco Parra (GIII). Esta selectiva, reservada para potrancas de dos años (tanto nacionales como importadas), se desarrollará en un trayecto de 1.100 metros y ofrecerá una bolsa global de 130.000 dólares en premios.

Potranca: Importada Debut Clásico 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

En el grupo de siete debutantes destaca la inscripción de la importada Donostia (USA), ejemplar que portará el número 6 en su gualdrapa. La potranca contará con los servicios del destacado jinete Francisco “Kid” Quevedo, la preparación de Deibis Guevara y lucirá los colores del Stud Z.M.

La zaina dosañera es una hija del semental Mandaloun, pues logró una destacada campaña de siete victorias en 12 presentaciones en Estados Unidos, donde además ganó por vía reglamenta el Kentucky Derby (G1) de 2021, mientras que, por la línea materna, desciende de Dissonance, por lo que se trata de su primera producción.

Ejercicios previos: Donostia La Rinconada

La debutante estadounidense, Donostia tuvo ejercicios previos en la arena de Coche: El 06 de junio marcó 51.4 para 800 metros, en silla, movida al final y respondió, mientras que el pasado viernes 12 de este mes registró 57.6 para la misma distancia de 800 metros, en pelo, cómoda y bien.