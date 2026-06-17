Te va a interesar: Conoce a la yegua importada que se perfila como la imperdible para el 5y6 dominical

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La vigésima sexta reunión de la presente temporada se disputará este domingo 21 de junio, como parte del segundo ciclo del año. El óvalo de Coche ofrecerá una cartelera de 12 competencias, entre las que destacan el IX Clásico El Corsario (GIII), el VI Clásico Bambera (GII) y el II Clásico Ángel Francisco Parra (GIII). Sin duda, el sellado del cuadro del 5y6 nacional se perfila como la mejor opción para celebrar el Día del Padre.

Yegua importada: Debuta 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

La duodécima competencia del programa bajará el telón como la sexta válida para el juego de las mayorías, la siempre emocionante "carrera de los acumulados". La prueba, pautada para las 5:35 de la tarde en distancia de 1.300 metros, está reservada para yeguas nacionales e importadas de cuatro años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela).

En este compromiso de cierre participará la castaña importada Chosen Factor (USA), que saldrá por el puesto 10, será conducida por Jhonathan Aray y entrenada por Gabriel Márquez para las sedas del Stud Don Rafael V.

A su vez, se perfila como la primera favorita de Gaceta Hípica, por lo que desde este momento ya se considera como la imperdible para buscar su primera victoria en la última válida para el juego de las mayorías.

Además, la yegua norteamericana posee un historial competitivo en los hipódromos de Tampa Bay Downs y Gulfstream Park, donde logró una victoria en 15 presentaciones. Ahora, se encuentra lista para su estreno en el principal óvalo venezolano.

Su última actuación se remonta el día 13 de febrero de este año en la pista de Gulfstream Park; en esa oportunidad, finalizó cuarta a tan solo 1 1/2 cuerpo de la ganadora Glory Glory en un Claiming de $12.000.

Ejercicios previos: La Rinconada

Para esta importante prueba válida, Chosen Factor ha realizado ejercicios previos a su estreno en la arena caraqueña: El 06 de junio dejó crono de 43.4 para 600 metros, en pelo, cómoda y muy bien, mientras que el pasado sábado 13 de este mes trabajó de segunda vuelta y marcó 40 segundos exactos para el mismo trayecto de 600 metros, en pelo, cómoda, sin hacerle nada y muy bien.