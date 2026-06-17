¿Habrá triunfo en el retorno? Conozca al ejemplar y al entrenador que reaparecen este domingo en La Rinconada

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El espectáculo hípico en el óvalo de Coche recibe con entusiasmo este domingo en la reunión 26 el retorno este año de un profesional de comprobada eficacia en el acondicionamiento de purasangres de carrera. Jusesky Cisnero, el aclamado entrenador que inscribió su nombre en las páginas de oro del turf nacional, está de vuelta de forma oficial en los escenarios venezolanos para asumir nuevos retos profesionales.

Cisnero es recordado por la afición gracias a su histórica campaña en la temporada de 2019. En aquel año, el preparador exhibió toda su pericia al presentar en plenitud de condiciones a la extraordinaria campeona Sra. Ornella en la ruta hacia la Triple Corona de Yeguas. Bajo su tutela, la valiosa pistera completó la hazaña y se transformó en la séptima selecta atleta en alcanzar la preciada tríada en la arena del Hipódromo Nacional de Valencia (Hinava). Aquella memorable demostración de talento consolidó al estratega como una figura de enorme prestigio en el ámbito hípico.

El plan de reaparición con el castaño Eros: La Rinconada

Luego de un periodo dedicado a estructurar su establo, afinar los detalles diarios y ejecutar un exigente plan de entrenamientos, el preparador tiene listo su primer compromiso de la presente temporada. La caballeriza centrará sus expectativas en el ejemplar Eros, un corredor castaño de cuatro años que saltará a la pista este domingo con la misión de concretar un regreso triunfal en el óvalo de Caracas.

El compromiso posee un matiz de alta exigencia técnica. El noble ejemplar no participa en competencias públicas desde hace 287 días, un factor de inactividad que el binomio de cuadra buscó solventar a fuerza de galopes y aprontes previos de enorme calidad. Asimismo, la carrera adquiere un significado especial para el propio entrenador, al representar su primer presentado en lo que va de año en las carteleras oficiales.

Descargo en el sillín e implementos clave para la victoria

Con el propósito de asegurar una actuación destacada en la arena de Coche, la conducción de Eros estará bajo la responsabilidad del inspirado jinete Ángel Ybarra. El popular "Nítido" asumirá el control de las riendas y aportará un beneficio estratégico muy importante para la carrera: un valioso descargo de un kilogramo en el hándicap, factor que sin duda aliviará el esfuerzo del purasangre en los metros decisivos de la competencia.

El valioso corredor, nacido y criado en los potreros del prestigioso Haras El Centauro, buscará dejar en el olvido su pasada presentación en la pista caraqueña, oportunidad en la que cruzó el disco en la quinta casilla del marcador tras sufrir algunos contratiempos en el recorrido e incluso su jinete en ese momento Julio Moncada informó que el caballo corrió negado.

Para esta nueva etapa en las manos de Jusesky Cisnero, el equipo técnico determinó la incorporación y ajuste de varios implementos tradicionales con el fin de optimizar el rendimiento del atleta en la pista. Eros saltará a la arena con el uso de Vendas (V) para resguardar sus extremidades, Martingala (M) para lograr un mejor control de su postura durante la carrera, y el implemento de Lengua Amarrada (La), un detalle vital que le permitirá una respiración cómoda y un desplazamiento uniforme a la hora de buscar la victoria.

Así se ha visto en cancha: La Rinconada

Según se observa en la hoja de trabajos publicada por el Instituto Nacional de Hipódromos, Eros ejercitó el pasado 06 de junio trabajo con J.R. Rodríguez E/S 15.4 29.4 44.1 58.1 (800) 72.4/89.1// contenido todo el trayecto.

13 de junio J. Lugo Jr. E/S 13.3 25.1 (400) 37.2 2P 50.3 4P 63.4/ de 2V, animado y respondió.