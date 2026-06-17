Atención: Reconocido stud venezolano forma parte del cuadro de honor de este importante clásico de Grado

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La reunión número 26, será el día domingo 21 de junio en el marco del segundo meeting de presente temporada 2026 en el hipódromo La Rinconada. La mencionada jornada dominical cuenta con una programación de 12 competencias que incluye tres clásicos: El Corsario (GIII), Bambera (GII) y Ángel Francisco Parra (GIII).

Stud Ferálico: Triunfo Historial Clásico Bambera La Rinconada Datos hípicos

La historia moderna del turf venezolano guarda un espacio de honor para el Stud Ferálico. Más que una divisa de impecable trayectoria y profundo respeto, esta organización funciona como la vitrina competitiva y el brazo ejecutor del prestigioso Haras La Primavera.

Gracias al trabajo y la visión estratégica de la familia Paparoni, los colores de este importante stud fusionan sobre la cría selectiva con el triunfo en la pista. Esta fórmula los consagra hoy como un estandarte de regularidad y excelencia en el óvalo de La Rinconada.

Entre los hitos de su extenso palmarés sobresale el éxito en el Clásico Bambera (GII), un examen de fuego anual reservado para las mejores yeguas maduras que hacen vida en el patio capitalino.

La divisa inscribió su nombre con letras doradas en este trofeo gracias a una corredora excepcional, dueña de una campaña colmada de satisfacciones e hija del semental jefe de raza, el cotizado Champlain.

La protagonista de aquella hazaña en la edición de 2024 fue Daniela Runner. Bajo la conducción precisa de Jean Carlos Rodríguez y la óptima preparación de Rafael Cartolano, la defensora de la divisa detuvo el reloj en 112.2 para el extenuante trayecto de los 1.800 metros.

El Clásico Bambera (GII) de este domingo representa una cita con la historia para el Stud Ferálico. El señor César Paparoni confía en la casta de Marakovits (número 4) quien funge como copropietario del Stud en sociedad (G.A.-Ferálico).

La calificada cuatroañera reaparece tras un breve y estratégico descanso de 35 días fuera de las pistas oficiales, condición que la posiciona de inmediato como la segunda favorita en los pronósticos de la revista Gaceta Hípica.

Una victoria dominical de esta valiosa descendiente de Jorge Zeta significará un impacto directo a la cátedra hípica, además de un justo premio a la perseverancia de una de las divisas con mayor peso específico en la hípica nacional.