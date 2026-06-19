El boleto ideal para Papá: Meridiano Web te da la clave para el Loto Hípico de este domingo en La Rinconada

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De acuerdo con el Reglamento Nacional de Carreras del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) del año 2009, el Juego de Loto Hípico en su artículo 124 lo define como: "El acierto de un ejemplar válido en cada una de las carreras seleccionadas previamente por las Autoridades Hípicas que ocupen las siguientes posiciones en el orden de llegada".

Reglas para jugar el Loto Hípico: La Rinconada

Para jugar el Loto Hípico se debe aplicar las siguientes normas de acuerdo con el reglamento de carreras:

- Si en la prueba hubiere cinco (5) o menos ejemplares válidos en cada carrera, el ejemplar seleccionado deberá arribar en el primer lugar (1 puesto).

- Si en la prueba hubiere entre seis (6) y diez (10) ejemplares válidos en carrera, el ejemplar seleccionado deberá arribar entre los dos primeros lugares (2 puestos).

Es por esta razón que, a través de la plataforma de apuesta digital MeridianoBet, tendrás la opción de jugar tu loto hípico, a comenzarse en la séptima carrera del ciclo no válido de este domingo 14 de junio en la reunión 25 que será para el lote de caballos nacionales e importados de cuatro y más años, ganadores de cinco y más carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros.

¡Haz tu jugada ahora, sigue las carreras en vivo y descubre si la fortuna está de tu lado para alzarte con el premio del Loto Hípico!

Orientación Meridiano Web: La selección de los especialistas

El equipo de expertos de Meridiano Web ofrece una perspectiva distinta para la jornada dominical en el hipódromo La Rinconada. El enfoque se centra en aquellos purasangres que, si bien son favoritos o sin favoritos (es decir aquellos ejemplares que pueden ser posibles sorpresas) son consultados por la "Biblia del Hipismo", la Gaceta Hípica.

A continuación, presentamos la recomendación especial para jugar el Loto Hípico:

Sexta Carrera: Only In America (Usa) (7).

Séptima Carrera (Primera Válida): Valeria Time (9).

Octava Carrera (Segunda válida): Señora Isabel (Usa) (5).

Novena Carrera (Tercera válida): Online (5).

Decima Carrera (Cuarta válida): My Flying Mate (1).

Undécima Carrera (Quinta válida): Honey Time (9).

Duodécima Carrera (Sexta Válida): Chosen Factor (Usa) (10).