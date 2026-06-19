Hinava anuncia un retiro en la primera válida para el 5y6 sabatino

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En horas de la mañana de este viernes 19 de junio, el Instituto Nacional de Hipódromo (INH) publicó, a través de sus plataformas digitales informó sobre el primer retiro que se presentan en la programación de carreras de la reunión 16 en el Hipódromo Nacional de Valencia (Hinava).

Datos hípicos: Hinava R16

Se trata del caballo alazán My Feeling Mate (número 7) que, se encontraba inscrito para participar en la cuarta carrera, primera válida del programa que de esta manera da inicio al juego del 5y6 Nacional, la cual es una prueba especial para caballos de 3 y más años ganadoras de una carrera (Handicap Libre) y ganadores de dos carreras (Pesos Efectivos). Los ganadores de dos sin figurar en sus últimas cuatro actuaciones del (1er al 3er lugar) en su lote/Cat sup.

Cabe destacar que el nacido y criado en el Haras Alegría, contaba con campaña de 34 actuaciones para un triunfo y en esta ocasión seria presentado por Hendrick Alayón.

La última aparición en pruebas públicas de este ejemplar propiedad del Stud "Azatlan/Renaissance Racing" fue el 28 de marzo del presente año donde arribo en la sexta casilla a 12 cuerpos del ganador Dexter Jr.

Motivo del retiro: Hinava

My Feeling Mate, un producto de Borrego en Catira Fabi por Águila. No estará presente en la primera válida por presentar: Muerte Súbita.

De acuerdo a medios digitales:

La muerte súbita en caballos se define como el fallecimiento inesperado de un animal aparentemente sano, ya sea mientras realiza ejercicio o dentro de la hora posterior al mismo. Ocurre de forma tan repentina que no da tiempo a observar síntomas previos, lo que representa una gran preocupación en el ámbito deportivo y de cría equina