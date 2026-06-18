Ineludible para el 5y6 en La Rinconada: El ejemplar que se impone por video para el cuadro del Día del Padre

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La vigésima sexta reunión de la temporada 2026 en el Hipódromo Internacional La Rinconada perfila una jornada de emociones intensas y estrenos de alto nivel. Este domingo 21 de junio, el óvalo de Coche recibirá a la afición con un programa oficial que incluye tres eventos selectivos, cuya convocatoria genera desde ya una enorme expectativa en la antesala de las competencias.

No obstante, más allá de las pruebas clásicas, el análisis técnico identifica a un ejemplar con el potencial necesario para sacudir las jugadas exóticas y elevar de forma considerable los dividendos del pool nacional.

Un cierre de gala para el juego de las mayorías: Buen Dividendo

En la duodécima competencia del programa, que sirve como la sexta válida y baja el telón del tradicional 5y6 Nacional, el nombre de Miss Blaugrana surge como un reporte de especial relevancia para los apostadores. Esta corredora castaña de cuatro años cuenta con un pedigrí de interés, al ser una hija del semental Champlain en la yegua madre Alejandrita por Show Up. La pupila del Stud “Emma Lucía” forma parte de la nómina de 13 aspirantes que medirán fuerzas en una distancia de 1.300 metros, un llamado reservado de manera exclusiva para yeguas nacionales e importadas de 4 años, ganadoras de una carrera.

Respaldo genético y una bolsa atractiva

La expectativa sobre este purasangre posee un respaldo técnico, genético y económico muy sólido. Miss Blaugrana reúne los elementos suficientes para adjudicarse esta prueba y, como dato curioso para los analistas de la pista, vuelve a saltar desde el mismo puesto de partida que ocupó en su anterior presentación. Cabe destacar que esta competencia, conocida de forma popular en el argot hípico como la carrera de los "acumulados", cuenta con una atractiva bolsa a repartir de 27.040 dólares.

Tropiezos recientes que justifican el dividendo: Video

El historial reciente de la yegua justifica plenamente su condición de enemiga de fuerza. En su duodécimo compromiso público, la nieta de Show Up sufrió un percance severo en el aparato de salida que la dejó relegada a las posiciones de retaguardia. En esa ocasión, bajo la monta del jinete Omar Rivas, el conductor intentó una recuperación por las líneas internas; sin embargo, la castaña realizó varios extraños en el recorrido. A pesar de los inconvenientes, al giro de la curva final, la defensora del Stud "Emma Lucía" inició una fuerte atropellada y se arrimó a la baranda para finalizar en el quinto lugar, a solo ocho cuerpos y medio de la importada Employee Of The Month.

Cambio de monta y estrategia ganadora

Para esta nueva presentación dominical, la pupila que entrena Freddy Petit contará con los servicios profesionales del jinete Winder Véliz. La elección de este conductor sugiere una estrategia agresiva desde el salto inicial, con el objetivo claro de buscar las posiciones de vanguardia de forma temprana y evitar los problemas de tráfico que afectaron su desempeño previo.

Con una condición física optimizada en los entrenamientos matutinos, Miss Blaugrana posee los argumentos necesarios para rematar con éxito en los metros decisivos y otorgar a los padres en su día ese gran regalo, un triunfo que significaría la gran sorpresa de la jornada para todos los seguidores del juego de las mayorías.