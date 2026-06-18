La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el ciclo no válido de la reunión N°26

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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

La Rinconada: Favoritos de la cátedra (No válidas) de la reunión 26

¡El día domingo 21 de junio, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 01:00 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras antes del inicio del 5y6 nacional. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo.

No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

Tres eventos selectivos marcan la pauta dominical: IX Clásico "El Corsario" (GIII) en la segunda carrera, VI Clásico Bambera (GII) quinta carrera y II Clásico "Ángel Francisco Parra" (GIII) dentro del 5y6 nacional.

Los ejemplares: Tuscan Gold (Usa), Gran Manuel (Usa) y Princesa Fina encabezan la lista de favoritos de la cátedra del ciclo no válido de la R26.

Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

PRIMERA CARRERA (Carrera Invalidada para la jugada)

EJEMPLAR PUNTOS Tuscan Gold (Usa) 15 Gran Yaco (Usa) 10 Luigino 5

SEGUNDA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Gran Manuel (Usa) 15 Furor Noble 8 Gran Torrente (Usa) 6 Kilimanjaro 1

TERCERA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Comandante Camilo 15 Eros 8 Black Anthony 4 Bonell Bonell 1 Niki Lauda 1 Money Storm 1

CUARTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Manchega 12 Salome 8 Impetuosa 5 Mostaza 4 Decidida 1

QUINTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Princesa Fina 15 Marakovits 8 Quality Princess 7

SEXTA CARRERA