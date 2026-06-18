La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el ciclo no válido de la reunión N°26

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.
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La Rinconada: Favoritos de la cátedra (No válidas) de la reunión 26
¡El día domingo 21 de junio, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 01:00 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras antes del inicio del 5y6 nacional. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo.
No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.
Tres eventos selectivos marcan la pauta dominical: IX Clásico "El Corsario" (GIII) en la segunda carrera, VI Clásico Bambera (GII) quinta carrera y II Clásico "Ángel Francisco Parra" (GIII) dentro del 5y6 nacional.
Los ejemplares: Tuscan Gold (Usa), Gran Manuel (Usa) y Princesa Fina encabezan la lista de favoritos de la cátedra del ciclo no válido de la R26.
Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"
PRIMERA CARRERA (Carrera Invalidada para la jugada)
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Tuscan Gold (Usa)
|15
|Gran Yaco (Usa)
|10
|Luigino
|5
SEGUNDA CARRERA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Gran Manuel (Usa)
|15
|Furor Noble
|8
|Gran Torrente (Usa)
|6
|Kilimanjaro
|1
TERCERA CARRERA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Comandante Camilo
|15
|Eros
|8
|Black Anthony
|4
|Bonell Bonell
|1
|Niki Lauda
|1
|Money Storm
|1
CUARTA CARRERA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Manchega
|12
|Salome
|8
|Impetuosa
|5
|Mostaza
|4
|Decidida
|1
QUINTA CARRERA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Princesa Fina
|15
|Marakovits
|8
|Quality Princess
|7
SEXTA CARRERA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Only In America (Usa)
|14
|El Gran Barlovento
|8
|The Notoriou
|3
|Zio Mo (Usa)
|2
|Juan Andrés
|2
|Gran Andrés
|1