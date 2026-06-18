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La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el ciclo no válido de la reunión N°26

Esta es la información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación de las diferentes jugadas exóticas que se puedan presentar ante el inicio del 5y6

Por

Meridiano

Jueves, 18 de junio de 2026 a las 02:54 pm
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el ciclo no válido de la reunión N°26
Foto: David Urdaneta
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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

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¡El día domingo 21 de junio, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 01:00 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras antes del inicio del 5y6 nacional. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo.

No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

Tres eventos selectivos marcan la pauta dominical: IX Clásico "El Corsario" (GIII) en la segunda carrera, VI Clásico Bambera (GII) quinta carrera y II Clásico "Ángel Francisco Parra" (GIII) dentro del 5y6 nacional.

Los ejemplares: Tuscan Gold (Usa), Gran Manuel (Usa) y Princesa Fina encabezan la lista de favoritos de la cátedra del ciclo no válido de la R26.

Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

PRIMERA CARRERA (Carrera Invalidada para la jugada)

EJEMPLAR PUNTOS
Tuscan Gold (Usa)   15
Gran Yaco (Usa) 10
Luigino 5

SEGUNDA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Gran Manuel (Usa)  15
Furor Noble 8
Gran Torrente (Usa)  6
Kilimanjaro 1

TERCERA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Comandante Camilo  15
Eros 8
Black Anthony 4
Bonell Bonell 1
Niki Lauda 1
Money Storm 1

CUARTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Manchega 12
Salome 8
Impetuosa 5
Mostaza 4
Decidida 1

QUINTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Princesa Fina 15
Marakovits 8
Quality Princess 7

SEXTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Only In America (Usa)   14
El Gran Barlovento 8
The Notoriou 3
Zio Mo (Usa) 2
Juan Andrés  2
Gran Andrés  1

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