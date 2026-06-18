Mucha atención en La Rinconada: Alerta en el Clásico “El Corsario” por un retiro de última hora

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El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) oficializó el lunes un listado de ejemplares inscritos para las doce competencias de la reunión 26 a realizarse este domingo en el hipódromo La Rinconada. La cartelera trae como palto fuerte la disputa de tres pruebas selectivas de grado.

La novena edición del Clásico El Corsario (GIII) precisamente se disputará a la altura de la segunda competencia no válida reservada para ejemplares nacionales e importados de dos años, en distancia de 1.100 metros y será pautada para la 1:25 de la tarde del mismo domingo en la pista caraqueña.

Potro: Retirado Clásico El Corsario La Rinconada Datos Hípicos

En horas de la tarde de este jueves 18 de junio, el INH anunció a través de sus plataformas digitales la información de una ejemplar que se encontraba inscrito para la prueba selectiva, pero no estará en acción.

El retiro oficial corresponde a la prueba reservada para los ejemplares de dos años, compromiso de alta relevancia para el análisis de los pronosticadores. La pieza ausente es el potro Niño de Oro, animal que saltaría a la pista por el puesto de pista número 1, una posición de partida que siempre genera un análisis profundo debido a las condiciones del terreno en los metros iniciales.

La baja del competidor altera los planes del equipo de profesionales a cargo de su debut. El programa oficial presentaba el compromiso del jinete profesional José Gilberto Hernández para la conducción del ejemplar. Asimismo, la competencia representaba una valiosa oportunidad para la estadística del entrenador Ismael Martínez, quien preparó al prospecto con el fin de defender las sedas del Stud “Santo Niño de Atoche”.

Origen y línea de sangre del prospecto

Niño de Oro acudiría a esta cita selectiva en calidad de debutante absoluto, un factor que despertaba una enorme expectativa entre la afición debido al respaldo de su línea materna y paterna. El corredor es un hijo del semental nacional Tato Zeta en la matrona African Silk, por el recordado padrillo Roger Rocket.

El nacimiento y la cría de este ejemplar se registraron en los potreros del Haras Los Caracaros, un establecimiento de gran prestigio en la hípica venezolana por la efectividad de sus productos en las pistas nacionales. Con esta deserción de último minuto, el grupo de competidores se reduce de forma drástica, lo que obliga a una reconfiguración total del mapa de favoritos para la cartelera de este domingo en el óvalo de Coche.

Motivo del Retiro: La Rinconada

Mediante la información publicada por el INH por sus redes sociales el motivo del retiro del pupilo de Martínez fue por Inapetencia.

Foto: Telegram Inh

Con el retiro de Niño de Oro se suma también a los retiros de Arcano, Suanfonson, Fortuna Suprema y El Gran Mario que no se darán de la partida en la reunión 26.