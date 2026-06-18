El Clásico “Ángel Francisco Parra” (GIII) queda con seis aspirantes tras el retiro de una de las favoritas en La Rinconada

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La hípica nacional alista una emocionante vigésima sexta jornada en el óvalo del Hipódromo Internacional de La Rinconada. Este domingo 21 de junio, el cartel oficial presenta un total de 12 competencias de primer nivel. La atención de la afición y de los especialistas se concentra de forma exclusiva en las tres selectivas que engalanarán la tarde: los Clásicos “El Corsario” (GIII), Bambera (GII) y “Ángel Francisco Parra” (GIII). Esta última prueba representa el máximo atractivo de la jornada, debido a su inclusión dentro del tradicional y millonario sistema de apuesta del 5y6 nacional.

Retiro oficial en la segunda válida: 5y6 nacional

La programación sufrió una modificación importante en las últimas horas. El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) notificó la mañana de este jueves 18 de junio, a través de sus canales oficiales en las redes sociales, el retiro de una de las competidoras inscritas en dicho evento selectivo. La deserción altera de forma directa el panorama estratégico de la octava carrera de la tarde, la cual funciona además como la segunda válida para el juego del 5y6. La competencia corresponde de manera exacta a la segunda edición del Clásico “Ángel Francisco Parra” (G3).

Una debutante que genera cambios en la cátedra

La yegua retirada es la dosañera Fortuna Suprema, ejemplar que portaba el número 1 en la gualdrapa. La potra generaba una enorme expectativa entre los apostadores, ya que el programa oficial reportaba la monta del jinete profesional Robert Capriles. Asimismo, el compromiso marcaba su estreno en las pistas bajo el entrenamiento y cuidado del preparador Fernando Parilli Araujo, para defender las sedas del Stud “Marco Antonio”.

Línea de sangre y favoritismo

Fortuna Suprema, nacida y criada en los potreros del Haras Urama, posee un pedigrí de alto valor en la hípica local. Es una hija del semental nacional Siete C en la matrona Dubai Conqui, por el triplecoronado e histórico campeón Taconeo. Debido a estos atributos y a sus destacados ejercicios previos, la revista especializada Gaceta Hípica la ubicó en sus pronósticos como la tercera favorita de la contienda. Con esta ausencia de última hora, la nómina oficial del clásico se reduce y queda con apenas seis participantes en los postes de salida. La baja obliga a los analistas y aficionados a replantear sus estrategias para el sellado del pool nacional.

Motivo del retiro: Fortuna Suprema La Rinconada

De acuerdo con la información del INH, la razón del retiro de Fortuna Suprema es por Traumatismo Generalizado.