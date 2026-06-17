Comunicado oficial del INH: Por esta razón se decreta la invalidación de la primera competencia de la R26

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Este miércoles 17 de junio la Dirección General de Actividades Hípicas del Instituto Nacional de Hipodromos (INH) en ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias conferidas por el ordenamiento jurídico de la República Bolivariana de Venezuela y en el marco de la resolución recibida de la junta de comisarios, publicó un comunicado oficial dirigido a toda la comunidad hípica, gremios, apostadores y público en general.

A través de la imagen publicada en la historia de la cuenta oficial Instagram del Presidente del INH Julio León Heredia, en el presente comunicado se hace conocimiento que una vez observada la programación de la reunión 26, fijada para el día domingo 21 de junio del presente año, específicamente en la primera carrera será disputada en distancia de 1.800 metros y pautada para la 1:00 de la tarde, por lo que en principio estaban inscritos siete competidores.

Exposicion de hechos: Comunicado Oficial La Rinconada Datos Hípicos

Asimismo, en el mencionado contenido oficial se mencionan tres consideraciones:

Primera: Que los días miércoles de cada semana se realizan la revisión clínica a los ejemplares participantes en pruebas públicas de las jornadas a disputarse y en dicha revisión de acuerdo con el informe médico veterinario los ejemplares Arcano (número 3), presentó claudicación miembro anterior izquierdo y Suanfonson (número 6) presentó claudicación del miembro anterior derecho, por lo que fueron los motivos para ser retirados y ahora el listado se reduce a cinco participantes.

Segunda: La actividad hípica nacional se rige bajo los principios de la justicia, transparencia, paridad y salvaguarda de la fe pública que rige el espectáculo hípico nacional.

Tercera: Según el artículo 26 del Reglamento Nacional de carrera establece que “Los Comisarios podrán invalidar cualquier carrera, para todos o determinados juegos, cuando a su juicio existan hechos que perjudiquen o lesionen los intereses del público o del Instituto Nacional de Hipódromo. Este fallo es inapelable.

Por tanto, ante las razones anteriormente expuestas de los hechos y de derecho emanada por la Junta de Comisario, la mencionada Dirección General de Actividades Hípicas comunica que ha sido invalidada la carrera establecida para la reunión número 26, fijada para el día domingo 21 de junio de 2026, específicamente la primera carrera, en distancia de 1.800 metros y pautada para la 1:00 de la tarde. Este fallo será inapelable y por tal motivo se procede a invalidar dicha prueba para todos los juegos.