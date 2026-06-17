Bajas de última hora: Dos ejemplares quedan fuera del ciclo no válido de la R26 por estos motivos

Suscríbete a nuestros canales

La vigésima sexta reunión de este año 2026 iniciará el domingo 21 de junio en las instalaciones del hipódromo La Rinconada, la cual, presenta la programación de 12 competencias entre ellas: IX Clásico El Corsario (GIII), VI Clásico Bambera (GII) y II Clásico Ángel Francisco Parra (GIII).

En horas de la tarde de este miércoles 17 de junio, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la información del retiro de dos ejemplares que no participarán justamente en el ciclo no válido de la jornada dominical

Se trata de Arcano (número 3) y Suanfonson (número 6) que estaban inscritos para abrir la cartelera para el lote de ejemplares nacionales e importados de cuatro y más, ganadores de cuatro y más carreras (a excepción de carreras de reclamo) en distancia de 1.800 metros y es la preparatoria para lo que será los 3.200 metros del Clásico Fuerza Armada Nacional Bolivariana (GI).

Arcano era montado por Jaime Lugo Jr, y presentado por Jefferson Rivas, mientras que Suanfonson era conducido por Isaac Espinel, preparado por Henry Trujillo.

Motivo del Retiro: La Rinconada

Mediante la información del INH publicada este mismo miércoles, Arcano queda retirado por Claudicación miembro anterior izquierdo mientras que Suanfonson, el motivo de su retiro es por Claudicación miembro anterior derecho.

Con estos retirados se suma también al retiro de El Gran Mario en el 5y6 Nacional.