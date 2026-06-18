Oficial: Esta es la nueva Comisión Nacional de Carreras del INH

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El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) constituyó de forma oficial la nueva Comisión Nacional de Carreras. A través de una resolución suscrita por Julio César León Heredia, presidente del organismo y de su Junta Liquidadora, se designó a la ciudadana María Alejandra Terán como la presidenta de este órgano colegiado.

Terán, quien ejerce en paralelo la Dirección General de Actividades Hípicas, liderará un equipo de trabajo multidisciplinario. Este grupo asume de manera inmediata sus funciones reglamentarias, las cuales apuntan de forma directa hacia la transparencia, el desarrollo y el éxito de la programación hípica en todo el territorio nacional.

Fundamentos legales y atribuciones

La activación de este comité responde al estricto cumplimiento del Reglamento Nacional de Carreras vigente. Según el artículo 81 de dicha normativa, la Comisión es la autoridad responsable de la elaboración del programa de los clásicos, las carreras selectivas y la programación ordinaria anual en cada uno de los hipódromos del país. Todas las propuestas requieren la aprobación posterior del directorio del INH.

Por otra parte, los artículos 95 y 98 del texto legal definen la naturaleza asesora de la entidad. Su objeto fundamental consiste en el estudio profundo de las programaciones y en la resolución de las problemáticas de la hípica nacional, tanto si provienen de entidades oficiales como de particulares. La ley establece que el bloque lo integran dos representantes del directorio del INH, dos de las asociaciones de propietarios y dos de las asociaciones de criadores, cada uno con su respectivo suplente.

Estructura y miembros de la comisión

La conformación del equipo refleja la participación unificada de los gremios clave del sector:

Por la Presidencia e Instituto Nacional de Hipódromos (INH): Principal: María Alejandra Terán (C.I. V-13.073.316) Suplente: Manuel Barreto (C.I. V-17.120.226) Principal: José Antonio Hernández (C.I. V-6.996.039) Suplente: Daniel Fernández (C.I. V-11.944.079)

Por la Asociación o Fundación de Propietarios: Principal: Evelio Vázquez (C.I. V-8.443.253) / Suplente: Vito Mastrogiacomo (C.I. V-5.541.644) Principal: Ignacio Zubillaga (C.I. V-6.822.722) / Suplente: Gustavo Sanson (C.I. V-5.538.004)

Por la Asociación de Criadores: Principal: Luigi Miglietti (C.I. V-6.844.526) / Suplente: Alejandro León (C.I. V-11.939.847) Principal: Enrique Baumeister (C.I. V-5.017.653) / Suplente: Cesar Paparoni (C.I. V-14.501.108)



El dictamen emitido por la máxima autoridad del INH subraya el compromiso de velar por la pulcritud de las jornadas hípicas. Con esta medida, el gremio de criadores, propietarios, entrenadores y jinetes cuenta con una estructura formal destinada al resguardo legal y técnico de la actividad en los óvalos del país.