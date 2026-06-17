La Triple Corona de Paraguaná enciende los motores este 24 de junio con invitados de lujo

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La pasión por las carreras de caballos se siente con fuerza en todo el territorio venezolano. En esta ocasión, el Hipódromo de Paraguaná "Dr. Víctor Fuguet Cotis" vestirá sus mejores galas el próximo miércoles 24 de junio para celebrar una jornada especial con motivo del inicio de su Triple Corona local.

El óvalo de El Sabino, como también se le conoce al emblemático recinto hípico situado en Punto Fijo, albergará una cartelera breve pero de emociones garantizadas. La gran atracción de la fecha será la presencia de destacados profesionales que hacen campaña en los principales circuitos adscritos al Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Acción y emoción en la arena occidental

La afición falconiana responderá a la cita este 24 de junio para disfrutar de una programación de cuatro competencias, cuyo plato fuerte será el Clásico Día del Ejército – Copa Wenceslao Ramírez, pautado en un recorrido de 1.300 metros.

La Junta Directiva del hipódromo, presidida por la licenciada Jenny Ávila, ha realizado importantes ajustes organizativos para este primer peldaño de la magna justa regional. El cronograma continuará el 5 de julio con el Clásico Día de la Independencia en tiro de 1.600 metros, y culminará el 24 de julio con el Clásico Simón Bolívar en distancia de 1.700 metros.

Como atractivo adicional para el público, los organizadores extendieron invitaciones formales a fustas que destacan en La Rinconada y Valencia. Nombres de la talla de Hemirxon Medina, José Alejandro Rivero, Yamper González y Oliver Medina suenan con insistencia para firmar compromisos ese día, a la espera de que otros látigos confirmen su asistencia.

Las recientes gestiones y el acercamiento entre las autoridades hípicas nacionales —encabezadas por Julio César León Heredia, presidente de la Junta Liquidadora del INH— y los regentes del turf paraguanero han hecho posible que estos profesionales compitan en eventos y fechas especiales. Este intercambio representa un sólido estímulo para la asistencia de aficionados, cosa que impulsa el rescate y la difusión del deporte de los reyes en la denominada “Península de la Amistad”.