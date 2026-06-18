Alerta en la quinta no válida: Un ajuste de última hora sacude el favoritismo en La Rinconada

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El segundo meeting de la temporada 2026 en el Hipódromo Internacional de La Rinconada mantiene su marcha impecable. Este domingo 21 de junio, la reunión número 26 presenta un atractivo cartel de 12 competencias, el cual incluye la disputa de tres eventos selectivos de gran nivel justo en el marco de la celebración del Día del Padre.

Yegua: Clásico ciclo no válido R26 La Rinconada Datos Hípicos

La quinta competencia, programada para las 2:40 de la tarde, será el escenario de la sexta edición del Clásico Bambera (GII). Esta prueba para yeguas nacionales de 4 y más años, se disputará sobre un trayecto de 1.800 metros. Un lote de siete aspirantes que buscarán la victoria por una bolsa a repartir de $162.500.

La alazana de cinco años Piccina Mía (número 1), es una hija del semental Siete C en Muñecota por Taconeo es una de las competidores para la prueba selectiva, en esta ocasión contará con la monta de Oliver Medina y será presentada por segunda ocasión en la cuadra de Luis Peraza luego de 42 días sin correr.

La corredora cuenta con una campaña de cinco victorias en 21 presentaciones y viene de arribar en la décima casilla, a 17 cuerpos de la ganadora She A Baddie (Usa). A pesar de los recurrentes problemas de salud en su historial, el personal de la cuadra realizó los ajustes necesarios con el firme propósito de que la pupila del Stud “Don Rafael V” retorne al recinto de ganadores.

Su ajuste muestra gran mejoría: La Rinconada

El miércoles 17 de junio, la pupila de Luis Peraza ajustó de cara al clásico dominical: 12,4 26 38,3 (600MTS) (EP) 51,2 2P 64 4P 79,3/ 98,1// de 2da vuelta, cómoda, muy bien con remate de 12.3 con el mismo Oliver Medina. Así lo dio a conocer en la hoja de ajustes de la División de tomatiempos del INH que es publicada en la cuenta oficial de la institución en las redes sociales.

Favoritas de la carrera: Yeguas