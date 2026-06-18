El regalo del Día del Padre: El dato más sonado de la semana corre en la cuarta válida en La Rinconada

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El óvalo de Coche se viste de gala este domingo 21 de junio para recibir a la afición en su vigésima sexta reunión del año. La Rinconada promete una cartelera de alto voltaje con 12 competencias programadas, entre ellas se destaca un trio de pruebas selectivas de Grado que pondrán a prueba la calidad de las mejores: Yeguas maduras, potros y potrancas.

La adrenalina está garantizada en una jornada que se perfila como la más emocionante en lo que va de temporada y que puede permitir que los lideres del meeting mantenga su posición o sean superados por sus rivales mas cercanos.

La Rinconada: Dato más corrido 5y6 Ejemplar Datos hípicos

El espectáculo del 5y6 Nacional no se detiene en esta ocasión dará inicio en la séptima competencia del programa. Una de las pruebas parejas del ciclo válido es la decima carrera que viene hacer una Condicional de Reclamo para caballos nacionales e importados de 7 y más años, ganadores hasta 4 carreras (Incluyendo carreras de reclamo), se disputará sobre un trayecto de 1.200 metros.

Uno de los inscritos es el castaño My Flying Mate (número 1) que regresa luego de 147 días sin correr, y para esta ocasión regresa a las manos del jinete aprendiz Luis Funez Jr. en el sillín y entrenado por Noel Kucich para el Stud "Azatlan".

El caballo de ocho años, nacido y criado en el Haras La Invasión, se perfila como un "Super Dato" de buen dividendo dedicado a los padres en su día y de cristalizar triunfo puede abonar buen dividendo porque no esta dentro de los principales favoritos de la carrera.

En su última competencia realizada el pasado 25 de enero del presente año, My Flying Mate fue capaz de arribar sexto a 11 cuerpos del vencedor de la carrera My Five Mate.

Ajuste previo: 5y6 La Rinconada

El pupilo de Kucich estuvo en la pista el miércoles 17 de junio solo pique, en silla, al tiro, con el mismo Funez Jr. informado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Este caballo se ha consolidado como el "dato más corrido" y regalo del "Día del Padre" de la jornada del 5y6 dominical, una marca que es respaldada por su condición física en la perfección.

Asimismo, con una monta de confianza y un planteamiento de carrera que parece diseñado a su medida, My Flying Mate es la base obligatoria para quienes buscan asegurar el éxito en el 5y6 Nacional.

Toda la expectativa está volcada sobre él, y el consenso es claro: Es el caballo a buscar la gloria en la arena de La Rinconada.