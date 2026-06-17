¡Duelo de titanes en el Cabriales! Peterose y El Gran Luis reeditan su rivalidad en el Clásico Batalla de Carabobo

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El Hipódromo Nacional de Valencia abrirá sus puertas este sábado 20 de junio para la celebración de su décima sexta reunión del año. El óvalo del Cabriales estructuró una programación selecta de nueve competencias, un menú de alto nivel diseñado para el deleite de la exigente afición del centro del país.

El tradicional juego del 5y6 nacional, auténtico motor económico de la actividad hípica venezolana, iniciará sus acciones de manera puntual a la altura de la cuarta prueba de la tarde, con la promesa de dividendos muy atractivos para los apostadores que logren acertar los seis de la fama.

Un botín de 24.000 dólares en la distancia de fondo: Hinava

La única selectiva de la cartelera sabatina se correrá en la octava competencia del programa (quinta válida para el juego del 5y6). Se trata del prestigioso Clásico Batalla de Carabobo, un evento de aliento que se disputará en un exigente trayecto de 2.000 metros y que está reservado para ejemplares de tres y más años. La nómina oficial presenta a un calificado grupo de purasangres, atraídos por el prestigio de la gema regional y un incentivo económico de primer orden: un premio especial adicional de 24.000 dólares americanos a repartir.

Peterose y El Gran Luis reeditan su enconada rivalidad

Entre los principales aspirantes a la victoria destaca la presencia de Peterose, un valioso tordillo de seis años hijo del semental Constructor White. El maduro corredor posee un sólido récord de nueve victorias en un historial de 21 presentaciones públicas. Además, el defensor de la casa llega con el ánimo en el tope tras imponerse en su más reciente salida, cuando obtuvo el Clásico Jockey Club de Valencia el pasado 23 de mayo en una pista de alta exigencia.

Por su parte, El Gran Luis surge como el enemigo inmediato de la contienda bajo las sedas del Stud "HR". Este ejemplar atraviesa una gran condición física y viene de escoltar a Peterose apenas a tres cuartos de cuerpo en una pista fangosa en su anterior compromiso. Para esta nueva cita, el fusta Winder Véliz estará de nuevo en la silla con la firme misión de cobrar venganza y alcanzar la foto de los ganadores.

Un lote equilibrado que busca la gloria

La nómina de competidores posee nombres de peso en el patio que aseguran un espectáculo nivelado de principio a fin. El lote incluye a Brianna, la valiosa y única yegua que se atreverá a enfrentar a los machos en la distancia de fondo, junto a corredores de la talla de El De Will, Pompeyo, Shakman, Templario y Animal Jungle. Con una agrupación tan compacta, el Clásico Batalla de Carabobo garantiza una de las definiciones más emocionantes de la actual temporada en el estado Carabobo.

El recuerdo del bicampeón

La historia reciente de este evento evoca de manera obligatoria las ediciones de los años 2024 y 2025. En aquellas dos oportunidades, la carrera se convirtió en un monólogo y un triunfo consagratorio para el ejemplar Moscabado. El rendidor purasangre impuso su ley en la arena valenciana bajo la conducción del astro Jaime "El Pocho" Lugo y el entrenamiento de Yondel Calderón, defensas que en su momento lucieron con orgullo los colores del Stud "Excelso".