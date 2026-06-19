Datos de última hora para el Hipódromo Nacional de Valencia 20-6-2026

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La emoción del turf nacional no se detiene. Este sábado 20 de junio, el Hipódromo Nacional de Valencia abrirá sus puertas para celebrar la reunión número 16 de la temporada 2026.

La jornada promete mantener el alto nivel competitivo que ha caracterizado al año, con una programación de nueve competencias de alto impacto diseñadas para el deleite de la afición.

El plato fuerte: Resistencia en 2.000 metros

El evento central de la tarde será una nueva edición del Clásico "Batalla de Carabobo", una prueba que se disputará a altura de la octava del programa, quinta válida para el 5y6 Nacional.

Distancia: 2.000 metros.

Protagonistas: Ejemplares de 3 y más años, la presencia de una yegua.

El rival a vencer: Todas las miradas se centran en Peterose. Tras una contundente victoria en su última salida, donde exhibió una condición física envidiable y gracias a los entrenamientos matutinos, surge como el gran favorito de la cátedra para dominar dicho recorrido.

La pasión del 5y6: El juego de las mayorías

Como es costumbre, el 5y6 Nacional se posiciona como el alma de la jornada sabatina. Para esta reunión, se proyectan dividendos sumamente atractivos, donde se ofrece una recompensa de oro para aquellos analistas y conocedores que logren descifrar el siempre exigente cuadro valenciano. La adrenalina estará a flor de piel desde el momento en que se abran los aparatos en la primera válida.

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Para quienes buscan llevar la emoción al siguiente nivel, MeridianoBet se consolida como la plataforma aliada. Ya sea que te encuentres en las tribunas o siguiendo la transmisión desde casa, podrás realizar tus jugadas en tiempo real con total seguridad.

Datos de última hora Hipódromo Nacional de Valencia: Datos gratis Meridiano

Money On Time (1) - Flecha Montón (5) - La Batalladora (6). Roddrick (3) - Unstoppable (5) - Work Time (2). King Of Success (1) - My Towering Mate (4) - The Isaac (5). Clover Time (2) - Chateau Lafite (4) - Aquaman (3). La Suprema (8) - Dulce Abril (7) - Money Cleaner (5). Kindness (6) - Go Nany Go (8) - Luz del Valle (3). Vermelho (7) - Masttery (5) - King Bulbs (4). El Gran Luis (2) - Peterose (8) - Shakman (5). Endora (5) - Money Royal (1) - Marrakech (8).

Fijo: King Of Success.

Dato: Go Nany Go.

Buen dividendo: Money Royal.