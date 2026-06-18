Fórmula ganadora: La línea de Gaceta Hípica es el pilar para definir el 5y6 de este domingo en La Rinconada

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Este domingo 21 de junio, se presenta la reunión número 26 con una cartelera de 12 competencias que incluye los clásicos: el IX Clásico "El Corsario" (GIII), VI Clásico Bambera (GII) y el II Clásico "Ángel Francisco Parra" (GIII).

La novena del programa, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional, pautada para las 4:20 de la tarde, se enfrentarán caballos nacionales e importados de cinco años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.300 metros, por lo que la estrategia será la clave para definir al ganador.

La Rinconada: Línea Gaceta Hípica 5y6 Datos Hípicos

El castaño, Canciller (número 3), participa en esta válida, regresa luego de 77 días y repite la monta de Jhonathan Aray y entrenado por Luis Ernesto Peraza para los colores del Stud "Firme".

El cincoañero se presenta como el primer favorito y es considerado como la línea para Gaceta Hípica. Además, utilizará los implementos: Cc (Casquillos Correctivos), V (Vendas), Gr (Gríngolas) y La (Lengua Amarrada).

En su carrera previa del cinco de abril del presente año, Canciller trato de unir partida con llegada y fue rebasado en los metros finales para caer en el segundo lugar a solo dos cuerpos y medio del ganador Big Family en tiempo de 73,2 para el recorrido.

Ajuste: La Rinconada

El pupilo de Peraza salió este miércoles 18 de junio a la pista caraqueña: 27,1 40,2 54,3 (800MTS) (EP) 70,1/ al tiro, cómodo con remate de 14.1 con el mismo Jhonathan Aray. Publicado por la hoja de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Enemigos de la carrera: Caballos