Conoce al entrenador que podría llegar a 1,400 victorias este domingo en La Rinconada

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Este domingo, el hipódromo La Rinconada, ubicado en la parroquia de Coche, Caracas, presenta la reunión número 35 con una atractiva cartelera de 14 competencias que incluyen tres pruebas selectivas correspondientes a la Gala Hípica de Caracas: el XXVII Clásico Internacional “Propietarios La Rinconada” (GI), el XXI Clásico Internacional “Cruz del Ávila” (GI) y la XXI Copa “Invitacional del Caribe” (GI). Esta jornada además tiene el tradicional y atractivo 5 y 6 nacional, que busca esta semana un nuevo monto en las cifras a recaudar.

La Rinconada: A solo dos triunfos se encuentra para el logro

Una gran jornada tendrá este domingo el hipódromo La Rinconada, donde el hípico venezolano disfrutará de tres grandes competencias selectivas en marco de la Gala Hípica de Caracas.

El entrenador venezolano Fernando José Parilli Araujo es uno de los más respetados y experimentados del hipismo venezolano. Nacido el 19 de julio de 1950 en el estado Trujillo, ha consolidado su destacada trayectoria en el principal óvalo del país, el Hipódromo Internacional La Rinconada.

Con una campaña admirable entre Valencia y La Rinconada, este último donde ha logrado la mayor cantidad de logros en su carrera profesional, se encuentra a solo dos victorias para arribar a 1,400 triunfos de por vida en Venezuela.

Esta semana, Parilli tiene los siguientes presentados para la reunión número 34 en La Rinconada:

Segunda carrera: Magnun #3.

carrera: Magnun #3. Séptima carrera: Rey Enigma #4.

carrera: Rey Enigma #4. Octava carrera: Lured Away #1.

carrera: Lured Away #1. Novena carrera: Inochi (ARG) #4.

carrera: Inochi (ARG) #4. Décima cuarta carrera: Ten Classic #1 y Kerry Lady #6.

Fernando Parilli logró su primera victoria oficial en 1974; hasta la fecha suma 1,398 triunfos. Entre sus victorias más destacadas a lo largo de cinco décadas de carrera, donde ha conquistado numerosas pruebas selectivas, es difícil no recordar su logro más memorable cuando alcanza el Clásico “Presidente de la República en 2021” con el ejemplar Apistos, con la monta de Iván Pimentel Jr.