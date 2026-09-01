Tuscan Gold busca ratificar su dominio en el Clásico Internacional Propietarios La Rinconada (GI)

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La Gala Hípica de Caracas congregará este domingo 6 de septiembre a las familias venezolanas en el Hipódromo La Rinconada. La cartelera especial de 14 competencias incluye tres eventos de Grado 1 y el tradicional juego del 5y6 Nacional, el cual iniciará formalmente a la altura de la novena carrera.

El bloque de grandes eventos abrirá en la octava competencia con el Clásico Internacional Propietarios La Rinconada (GI). La prueba, pautada en distancia de 2.000 metros para ejemplares de tres o más años, repartirá un premio adicional especial de 195.000 dólares entre los cinco primeros puestos.

La Rinconada: Tuscan Gold busca ratificar su dominio en el Clásico Internacional Propietarios (GI)

Un selecto grupo de seis purasangres (cuatro machos y dos hembras) medirá fuerzas en la pista. El gran favorito es Tuscan Gold, el destacado corredor de cinco años que marcha invicto en cuatro presentaciones en Venezuela. El pensionado de Riccardo D’Angelo contará con la conducción de su jinete habitual, el zuliano Jaime Lugo, bajo las sedas del Stud Los Samanes Racing.

El castaño, recordado por su figuración en el Preakness Stakes (GI) 2024 en Estados Unidos y su reciente victoria en el Clásico Fuerzas Armadas (3.200 metros) el pasado 19 de julio, buscará su primer lauro en el trayecto de los dos kilómetros. Este compromiso servirá como preparatoria clave de cara al Clásico Internacional Simón Bolívar (GI), programado para inicios de noviembre.

Opositores de peso en los 2.000 metros

Como principal enemigo destaca Gran Yaco, propiedad del grandeliga venezolano retirado Víctor Martínez. Este ejemplar, que posee campaña selectiva en Norteamérica, es el que más ha presionado al favorito en sus anteriores enfrentamientos. Con un registro de dos triunfos en seis salidas este año, mantendrá la monta de Iván Pimentel Jr. y la preparación de Noel Kucich.

La nómina incluye al cuatroañero Lured Away, conducido por Jhonathan Aray. Aunque no registra victorias en cuatro intentos en el país, acumula tres valiosos segundos lugares gracias a su notable fortaleza en los tramos finales.

La lista de aspirantes al millonario premio la completan el criollo Gran Lorenzo (Francisco Quevedo / Henry Trujillo) y las yeguas Tale of May (Jaime Lugo Jr. / José Luis Balzán) y Canaima (Yonkleiver Díaz / Jorge Salvador), quienes intentarán concretar la sorpresa en el óvalo de Coche.