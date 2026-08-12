Venden hermano materno de Tuscan Gold en 1.4 millones en el cierre de Fasig-Tipton

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La prestigiosa subasta selecta de yearlings de Fasig-Tipton en Saratoga Springs se convirtió en el escenario de una de las transacciones más electrizantes del año para el hipismo internacional. El espectacular potro catalogado con el Hip 119 desató una auténtica guerra de ofertas en el cuadrilátero, deteniendo el martillo en la asombrosa cifra de 1.45 millones de dólares. La valiosa pieza posee un vínculo sanguíneo directo de altísimo interés para la afición hípica de Venezuela y los Estados Unidos.

Estados Unidos: Venden hermano materno de Tuscan Gold en 1.4 millones

El cotizado purasangre es un espectacular hijo del semental Constitution en la selectiva Valadorna, una destacada hija de Curlin. Esta línea materna lo convierte en medio hermano del selectivo Tuscan Gold. Este último no solo cumplió una destacada campaña en los Estados Unidos, donde participó y figuró tercero en el cuarto lugar del prestigioso Preakness Stakes de 2025, sino que actualmente cumple campaña en el Hipódromo de La Rinconada, Caracas. En suelo venezolano, Tuscan Gold demostró toda su jerarquía pistera al adjudicarse de forma categórica el exigente Clásico Internacional Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Grado 1) en el extenuante recorrido de 3,200 metros.

El millonario prospecto criado en las prestigiosas tierras de Stonestreet Farms llegó a la subasta bajo la consignación de Gainesway, reconocida agencia que actuó en representación de la operación de Barbara Banke. Tras una intensa puja, el poderoso consorcio Flying Dutchmen se quedó con la propiedad del valioso ejemplar. El grupo comprador, asesorado por el agente Rob Rankin, ratificó su absoluto dominio en el mercado de subastas de Saratoga al adquirir varios de los lotes más caros del evento, sumando ahora a este prometedor atleta con sangre de campeones de fondo.