Imbatible: Marakovits logra una victoria arrolladora en el Clásico Bambera (GII)

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo La Rinconada celebra este domingo 21 de junio su vigésima sexta reunión del año. La programación consta de 12 emocionantes competencias, entre las cuales destacan tres eventos selectivos de alto nivel: los clásicos El Corsario (GIII), Bambera (GII) y Ángel Francisco Parra (GIII).

En la quinta prueba del ciclo no válido se disputó la sexta edición del Clásico Bambera (GIII). Esta carrera reunió a yeguas nacionales de cuatro y más años, en distancia de 1.800 metros y un premio especial adicional de 162.500 dólares a repartir.

Desarrollo: Clásico Bambera Triunfo Dividendos Datos Hípicos

La castaña Marakovits (número 4) se adjudicó la victoria de punta a punta. La yegua contó con la monta del profesional Félix Velásquez y la presentación de Jorge Salvador para los colores del Stud G.A. - Ferálico.

Los parciales de la carrera fueron: 26.1 para los 400 metros, 49 segundos exactos los 800, los 1.200 metros los recorrió en 73.1 mientras que la milla (1.600 metros) los pasó en 98.3 para deja el tiempo final en 112 segundos exactos para os 1.800 metros del trayecto.

Hay que acotar que con este tiempo, la pupila de Salvador logró el segundo mejor tiempo para esta distancia del evento selectivo, pues el primero lo logró Princesa Manuela en 2025, la cual dejó crono de 111 segundos exactos.

El segundo lugar correspondió a la tordilla Brawuaisa, seguida por Piccina Mía en la tercera posición. Quality Princes se conformó con el cuarto puesto, mientras que la hasta hoy invicta Princesa Fina completó el marcador.

Marakovits, nacida y criada en el Haras La Primavera, es hija de Jorge Zeta en Lady Ashton por Champlain. La ganadora regresó a la acción tras un breve paro de 35 días. A pesar de partir como la segunda favorita en los pronósticos de Gaceta Hípica, respondió en la pista al arrojar un dividendo de 613,97 bolívares a ganador y 407,18 bolívares a placé.