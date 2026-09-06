Tuscan Gold impone el mejor tiempo de la década en el Clásico Internacional Propietarios La Rinconada (GI)

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La primera selectiva de la reunión 35 en el Hipódromo La Rinconada se corrió en la octava prueba de la tarde con la edición 28 del Clásico Internacional Propietarios La Rinconada (GI) en recorrido de 2.000 metros para los mejores ejemplares de tres y más años donde el alazán de cinco años, Tuscan Gold alcanzó su quinta victoria de manera consecutiva en el país de la mano de Jaime Lugo y Riccardo D’Angelo con los colores del Stud Los Samanes Racing.

La Rinconada: Tuscan Gold impone el mejor tiempo de la década en el Clásico Internacional Propietarios

Aunque el ejemplar estaba invalidado para los juegos del 5y6 y el Loto Hípico, El importado Tuscan Gold mantuvo su invicto en cinco presentaciones en el país y ahora se adueño del Clásico Internacional Propietarios La Rinconada GI en distancia de 2.000 metros con un tiempo de 125 exactos, por delante de su compañero de Stud, Lured Away, el cual es el encargado del monto a ganador y de Gran Yaco, tercero en la carrera y el place de la misma.

Los parciales de la carrera los marcó al inicio la yegua Canaima con tiempos de 26,3 en los primeros 400 metros, y de 51,1 en la primera media milla, mientras que los 1.200 metros fueron pasados en 74,1 y la milla en 98,4, para terminar con el tiempo final antes mencionado, para el hijo de Medaglia D’Oro y nieto de Curlin.

Con este tiempo, el alazán de cinco años, deja el mejor tiempo en lo que va de la década del Clásico en honor de los propietarios y mejora el corno de 125,3 que dejó El Gran Bricelio en la edición del 2023. El importado Lured Away fue segundo, Gran aco finalizó tercero, la yegua Canaima fue cuarta, y Tale of May cerró pizarra, Gran Lorenzo claudicó.