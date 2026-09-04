Enterate la sequía que puede cortar Tuscan Gold de ganar el Clásico Internacional Propietarios La Rinconada (GI)

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La primera gran prueba selectiva de la reunión número 35 en el Hipódromo La Rinconada será el Clásico Internacional Propietarios La Rinconada (Grado I). El evento, estructurado en un recorrido de 2.000 metros para ejemplares de tres y más años, se disputará como la octava carrera del programa, sirviendo de antesala al tradicional juego del 5y6 Nacional.

La Rinconada: Conoce la sequía que puede cortar Tuscan Gold de ganar el Clásico Internacional Propietarios La Rinconada (GI)

Esta selectiva, que rinde homenaje a los inversionistas de la hípica local, llega a su edición número 26 con una nómina de seis purasangres. En el lote sobresale Tuscan Gold, viene de adjudicarse con solvencia el Clásico Internacional Fuerzas Armadas (GI) en los tres kilómetros y medio. El importado volverá a contar con la monta del astro Jaime "El Pocho" Lugo y el entrenamiento de Riccardo D'Angelo para los colores del stud Los Samanes.

El hijo de Medaglia d'Oro en Valadorna, por Curlin, mantiene campaña perfecta de cuatro victorias en el país. Aunque el comisariato del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) lo declaró oficialmente invalidado para las apuestas debido a su evidente superioridad, el caballo buscará mantener su invicto en la pista.

De lograr la victoria, el corredor de cuatro años romperá una sequía de 15 años sin triunfos para ejemplares importados en esta competencia. El último en conseguirlo fue el recordado Dixie Emperor en la temporada de 2010. En aquella ocasión, el pupilo del panameño Alfredo Paz Rodríguez fue conducido por Lorenzo Lezcano, agenciando un tiempo de 125"3 para los dos kilómetros.