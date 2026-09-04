Tuscan Gold lidera los pronósticos en el Clásico Propietarios La Rinconada 2026

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Este domingo 6 de septiembre, el Hipódromo La Rinconada celebra una de las citas más importantes del calendario hípico nacional: la edición XXVII del Clásico Internacional "Propietarios La Rinconada" (Grado I). La prueba, pautada como la octava carrera de la reunión a las 4:05 p.m., reúne a seis de los mejores ejemplares en la exigente distancia de 2.000 metros, con un atractivo premio adicional a repartir de 195.000 USD.

Duelo de importados: Tuscan Gold se mide ante Lured Away

La competencia tiene como principal candidato de la cátedra a Tuscan Gold (5). Guiado por el experimentado fusta Jaime Lugo y bajo la preparación de Riccardo D'Angelo, el ejemplar salta a la pista en óptimas condiciones físicas. La sólida efectividad que registra esta yunta (46% en los puestos de vanguardia) lo posiciona como el rival a vencer en el tiro de aliento.

Su más cercano perseguidor en la nómina es el también estadounidense Lured Away (1), con la conducción de Jhonatan Aray. Este ejemplar cuenta con un registro perfecto sobre el recorrido de los dos kilómetros (un intento, una victoria), lo que asegura una dura batalla en los metros finales.

Gran Yaco y el resto de los competidores

Por su parte, Gran Yaco (2), bajo el entrenamiento de Fernando Parilli T. y la monta de Iván Pimentel Jr., parte como la tercera opción del evento tras mostrar consistencia en recorridos largos. El grupo de participantes lo completan Gran Lorenzo (3), Tale of May (4) y la tordilla Canaima (6), con Yonkleiver Daz en los controles.

Datos clave para la carrera

Efectividad en la distancia: Lured Away (USA) mantiene un récord de 1-1 en la distancia mítica de los 2.000 metros en La Rinconada.

Yunta ganadora: La dupla Lugo y D'Angelo (Tuscan Gold) registra un 46% de efectividad conjunta en la temporada.

Líder de los entrenadores: Riccardo D'Angelo encabeza la estadística nacional con 38 triunfos en lo que va de año.

Cuadro de pronósticos MeridianoBet

Línea directa (Ganador): Tuscan Gold (5)

Enemigo principal: Lured Away (1)

Para combinaciones: Gran Yaco (2)

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González