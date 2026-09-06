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La última prueba selectiva de la jornada 35 este domingo en el hipódromo La Rinconada, se disputó en la 13 carrera, con la celebración de la Copa Invitacional del Caribe GI en la tradicional distancia de la milla donde participaron un total de siete purasangres y uno de ellos, la yegua Princesa Fina.

La Rinconada: Astuto ganó en la raya la Copa Invitacional de Caribe GI en La Rinconada

El flamante ganador de la última edición del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI) de la temporada 2025, Astuto, volvió a la victoria luego de casi cinco meses, y se llevó este domingo, la edición 21 de la Copa Invitacional del Caribe (GI) en final de fotografía por nariz ante Forrest Gump.

Los parciales de la carrera selectiva que da cupo para la Copa Invitacional del Caribe a disputarse en diciembre en el Hipódromo Camarero en Puerto Rico, fueron de 25,1 en los primeros 400 metros, la primera media milla en 47,3 y los tres cuartos de milla en 72,1 para terminar con un final de fotografía con un tiempo de 98 exactos, y generar un dividendo de Bs.532,81 a ganador.

Para el hijo de Champlain en Lady Jadana por Forestry fue su novena victoria en 27 presentaciones y la primera desde el pasado 12 de abril del presente año cuando ganó una prueba de 1.300 metros con un tiempo de 79,1 con Robert Capriles en la silla. La yegua Princesa FIna terminó tercera, Señor Soñador fue cuarto y Colossus cerró la pizarra.