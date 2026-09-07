Hasta cuatro jinetes han sido multados por el INH en la reunión 35 en La Rinconada

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Luego de finalizada la reunión número 35 del año en el hipódromo La Rinconada, este lunes, se ha dado a conocer mediante las cuentas oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), las sanciones oficiales impartidas por la Junta Nacional de Comisarios que incluyen hasta cuatro jinetes multados por diferentes motivos en la última programación hípica celebrada.

La Rinconada: Hasta cuatro jinetes han sido multados por el INH en la reunión 35

Un listado de cuatro jinetes, entre aprendices y profesionales han sido sancionados con multas económicas por diferentes motivos por la Junta Nacional de Comisarios del INH luego de romper con algún artículo del Reglamento Nacional de Carreras, y a continuación, les mencionamos, quienes son y los motivos de las mismas multas.

1 Carrera:

MULTA POR TROPIEZOS:

«Vista la repetición de la prueba a través del Sistema de Video, esta Junta de Comisarios pudo apreciar que el causante del tropiezo fue el ejemplar REY DEL CASTILLO N° 04 (OLIVER MEDINA), razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al jinete OLIVER MEDINA, responsable de los tropiezos causados, de conformidad con lo establecido en los artículos Nº 244 y 364 del Reglamento Nacional de Carreras».

2 Carrera:

EXCESO EN EL REPESO:

«Según informe del JUEZ DE PESO el jinete JOSE CONTRERAS (BLACK ANTHONY Nº 02) presentó 800 gramos de exceso en el máximo permitido en el repeso, razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONARLO con MULTA todo de conformidad con los establecido en el artículo 249 del Reglamento Nacional de Carreras».

5 Carrera:

OBSERVACIÓN:

«La prueba fue sometida a observación debido al tropiezo divisado a la altura de los 150 metros finales. Vista la repetición de la prueba a través del Sistema de Video, esta Junta de Comisarios pudo apreciar que el jinete YONKLEIVER DÍAZ del ejemplar VICTORY ROSE N° 04 le causa tropiezo al jinete CARLOS BRITO del ejemplar QUEEN VICTORIA N° 01, sin influencia en el resultado de la prueba, razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE SANCIONAR con MULTA al jinete YONKLEIVER DÍAZ, responsable de los tropiezos causados, de conformidad con lo establecido en el artículo Nº 244 del Reglamento Nacional de Carreras»

13 Carrera:

MULTA DE JINETE POR PARARSE ANTES DE LA LLEGADA

«Vista la conducción del Jinete ROBERT CAPRILES (PRINCESA FINA Nº 05), donde el jinete se levanta de su cabalgadura antes de la llegada. Esta Junta de Comisarios procede SANCIONAR con MULTA al Jinete ROBERT CAPRILES, todo de conformidad con lo establecido el articulo Nº 252 del Reglamento Nacional de Carreras».