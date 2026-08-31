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Luego de haberse realizado la reunión número 34 de la temporada anual del hipismo nacional este domingo 30 de agosto, en la programación de 12 carreras, donde se disputaron los clásicos Sprinters para machos (GII) y para yeguas (GIII) con los triunfos de los ejemplares Perfect La Combee en la versión masculina y Queen of Dragons en la de hembras.

La Rinconada: Conozca los motivos por lo que fueron multados los jinetes de la reunión 34

La Junta Nacional de Comisarios dio a conocer mediante las resoluciones de la semana 34 de acción en el turf nacional, las respectivas sanciones de la misma, donde sobresalen las multas a dos jinetes en diferentes pruebas y por distintas razones.

Las mismas, son las siguientes:

MULTA POR PARARSE ANTES DE LA LLEGADA

«Vista la conducción del Jinete KERVIN BRICEÑO (APTITUD Nº 04), donde dicho jinete se levanta de su cabalgadura antes de la llegada. Esta Junta de Comisarios procede SANCIONAR con MULTA al Jinete KERVIN BRICEÑO, todo de conformidad con lo establecido el articulo Nº 252 del Reglamento Nacional de Carreras».

EXCESO EN EL REPESO:

«Según informe del JUEZ DE PESO el jinete YAMPER GONZALEZ (BENDECIDA Nº 09) presentó 1.3 kilogramos de exceso en el máximo permitido en el repeso, razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONARLO con MULTA todo de conformidad con los establecido en el artículo 249 del Reglamento Nacional de Carreras».