Mucha atención: Levantan sanción a estos jinetes suspendidos en Valencia

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Este sábado 29 de agosto se llevó a cabo la reunión N.º 21 de la temporada en el hipódromo Nacional de Valencia, en la cual se disputó el Clásico Ciudad de Valencia con una victoria de punta a punta de la yegua Stella Cadente y el 5 y 6 nacional alcanzó un nuevo récord en el monto sellado de Bs.157.354.175,00.

Meridiano: Comisarios levantan sanción

Luego de la realización de la vigesimoprimera reunión de la temporada, autoridades del HiNaVa en la hoja de sanciones en el apartado de Valencia, según el informe, a los jinetes Edgar Guedez y Maikor Ibarra les ha sido levantada la suspensión de seis meses impuesta el pasado 23 de mayo del presente año. Sanción que abarcaba desde el 25 de mayo de 2026 hasta el 25 de noviembre 2026.

Edgar Guedez fue suspendido por una denuncia del entrenador Juan Carlos Pérez por el caso ocurrido con la yegua Francisky durante la octava competencia de la undécima reunión efectuada el día 02 de mayo en el óvalo del Cabriales.

Mientras que Maikor Ibarra, había sido castigado por la conducción del ejemplar Marrakech Nº07 que participó en la octava competencia del día sábado 02 de mayo, durante el desarrollo de la Reunión Nº11.

A la fecha, y en la nueva hoja de sanciones, ambos jinetes fueron sacados de la lista de sancionados.