Atención: Entérate de las razones por la suspensión de estos jinetes en Hinava

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El Hipódromo Nacional de Valencia celebró este sábado 23 de mayo su reunión número 13, con una cartelera de ocho competencias. La prueba central fue el Clásico Jockey Club de Valencia, donde Peterose (Número 2) se llevó la victoria. El ejemplar, que defiende las sedas del Stud "Excelso", contó con la conducción del jinete Fernando José García y el entrenamiento de Jesús Carfunjol Arteaga.

Por cuarta vez consecutiva, el juego del 5y6 valenciano registró un récord en su recaudación. En esta oportunidad, el monto total de las apuestas ascendió a Bs. 100.176.540,00.

Datos Hípicos: Resolución Nota Especial Suspensión Hinava Datos Hípicos

Tras el término de la mencionada reunión, la Junta de Comisarios de Hinava conjuntamente con las Autoridades Hípicas del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), emitió este domingo 24 de mayo, la resolución en la cual se reseña que luego de recibir la denuncia de parte del entrenador Juan Carlos Pérez Pérez y tras los estudios y análisis de las actas que conforman el Expediente número 001/2026, se le sanciona a Edgar Guedez con la suspensión de sus actividades como jinete por un lapso de seis meses (desde el 25 de mayo de 2026 hasta el 25 de noviembre de 2026), por los hechos ocurridos con la yegua Francisky (número 9) durante la octava competencia de la Undécima reunión efectuada el día 02 de mayo en el óvalo del Cabriales

NOTA ESPECIAL AVERIGUACION EXP: 001/2026

Se hace saber al Ciudadano:

GUEDEZ EDGAR C.I. V- 27.120.052

Por medio de la presente nos dirigimos a usted, con la finalidad de notificarle que esta Junta de Comisarios conjuntamente con la Dirección de Actividades Hípicas INH, después del estudio y análisis de todas y cada una de las actas que conforman el Expediente Administrativo EXP: 001/2026, el cual fue iniciado en atención a la Denuncia interpuesta por el Entrenador: PEREZ PEREZ JUAN CARLOS, titular de la C.I. V- 10.787.281, donde manifestó la inconformidad con la conducción del Jinete GUEDEZ EDGAR (FRANCISKY Nº09), que participo en la 8va. Competencia del día Sábado 02 de mayo, durante el desarrollo de la Reunión Nº11; esta Junta de Comisarios del HIPODROMO NACIONAL DE VALENCIA (HINAVA) conjuntamente con la Dirección de Actividades Hípicas INH, ACUERDA: NOTIFICARLO de la SANCIÓN con SUSPENSION de sus actividades como: JINETE por el termino de Seis (06) meses, desde el día 25 de mayo de 2026 hasta el 25 de noviembre de 2026, ambas fechas inclusive. Por la violación al Reglamento Nacional de Carreras en sus artículos 251, 342, Nº02, LITERAL “E” y 347 Nº 04. Por lo tanto, debe comparecer ante esta Junta de Comisarios para firmar la mencionada notificación, todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA) y el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

Al mismo tiempo y en el mismo expediente número 001/2026, la misma Junta de Comisarios también sanciona al jockey Maikor Ibarra con la suspensión de seis meses por el mismo hecho ocurrido en la octava carrera de la décima primera reunión, pero esta vez con la yegua Marrakech (número 7).

NOTA ESPECIAL AVERIGUACION EXP: 001/2026

Se hace saber al Ciudadano:

IBARRA MAIKOR C.I.V- 22.800.340

Por medio de la presente nos dirigimos a usted, con la finalidad de notificarle que esta Junta de Comisarios conjuntamente con la Dirección de Actividades Hípicas INH, después del estudio y análisis de todas y cada una de las actas que conforman el Expediente Administrativo EXP: 001/2026, el cual fue iniciado de conformidad con los artículos 5, 14, 17, 18 y 262 del Reglamento Nacional de Carreras. Por la conducción del ejemplar MARRAKECH Nº07 que participo en la 8va. Competencia del día Sábado 02 de mayo, durante el desarrollo de la Reunión Nº11; esta Junta de Comisarios del HIPODROMO NACIONAL DE VALENCIA (HINAVA) conjuntamente con la Dirección de Actividades Hípicas INH, ACUERDA: NOTIFICARLO de la SANCIÓN con SUSPENSION de sus actividades como: JINETE por el termino de Seis (06) meses, desde el día 25 de mayo de 2026 hasta el 25 de noviembre de 2026, ambas fechas inclusive. Por la violación al Reglamento Nacional de Carreras en sus artículos 251, 342, Nº02, LITERAL “E” y 347 Nº04. Por lo tanto, debe comparecer ante esta Junta de Comisarios para firmar la mencionada notificación, todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA) y el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).