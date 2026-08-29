Con diez cuerpos de ventaja: Stella Cadente brilló en el Clásico Ciudad de Valencia

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La tarde de este sábado 29 de agosto de 2026, el Hipódromo Nacional de Valencia albergó una nueva edición del Clásico Ciudad de Valencia. La prueba formó parte del programa de la vigésima primera reunión de la temporada y ocupó el tercer turno de las competencias no válidas en la cartelera carabobeña.

Dominio de extremo a extremo: Selectiva 1.800 metros

Stella Cadente, la alazana de seis años nacida y criada en el Haras Los Samanes Polo & Racing, concretó un contundente triunfo sobre el recorrido de 1.800 metros. Con la conducción del jinete profesional Fernando José García y el entrenamiento de Jesús Carfunjol Arteaga, la pupila del Stud "Excelso" tomó el mando desde el inicio y señaló el ritmo de la carrera.

Durante la mayor parte del trayecto, la favorita Lady Rossy, guiada por el fusta Francisco Quevedo, persiguió a la puntera y presionó la carrera. Sin embargo, los esfuerzos de la escolta resultaron infructuosos frente al empuje de la líder, que mostró solvencia en la delantera y mantuvo la ventaja hasta cruzar la meta.

Historial y resultados: Victoria Yegua

Con este triunfo, la hija de Great Hunter en Lose Star obtuvo su duodécima victoria en 31 actuaciones dentro de la campaña 2026. Además, la victoriosa yegua selló su cuarto éxito de forma consecutiva en las pistas.

Stella Cadente cruzó la sentencia con diez cuerpos de ventaja sobre Lady Rossy, que conservó el segundo puesto. El cuadro final de posiciones lo completaron Money On Time en el tercer lugar, Magical Song en la cuarta casilla y Brianna en la quinta ubicación. La ganadora abonó un dividendo oficial de 196,04 bolívares por concepto de primer lugar.

Fraccionales de la carrera

El tren de carrera establecido por la vencedora registró parciales de 23"4 para los primeros 400 metros, 49"3 en los 800 metros, 75" exactos para los 1.200 metros y 102"2 en la milla. El tiempo total del recorrido para los 1.800 metros quedó registrado en 115"2.