Baja de última hora: Hinava oficializa el tercer retiro para la reunión 21

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Este sábado 29 de agosto, a partir de la 1:30 de la tarde, se disputará la vigésima primera reunión de la temporada con la programación de nueve carreras, entre ellas el Clásico “Ciudad de Valencia”.

El Hipódromo Nacional de Valencia informó en horas de la noche de este viernes 28 de agosto, a través de sus redes sociales se conoció la información de un ejemplar que estaba inscrito para la segunda competencia del ciclo no válido no se dará de la partida.

Datos hípicos: Hinava Reunion 21

Se trata del castaño Money Flyer (número 4) pues iba a participar en esta carrera válida para el lote de caballos de 7 y más años, ganadores de 3 carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.100 metros.

Esta ejemplar maduro es nacido y criado en el Haras La Alhambra, al mismo tiempo en su última actuación venia de arribar en la séptima casilla el paso 15 de agosto y en esta ocasión sería montado por el aprendiz Josué García y cuenta con el entrenamiento de José Durán para los colores del Stud “JDA”.

Motivo del retiro: Hinava

De acuerdo con el reporte oficial emitido por las autoridades del Hipódromo de Valencia (Hinava), el retiro del pupilo de Durán se debe a un Cuadro Febril constatado por el cuerpo veterinario.

Con la baja de este purasangre, se registra el primer retiro dentro del bloque de las pruebas no válidas y la tercera deserción confirmada en el marco de la reunión N° 21 de la temporada.