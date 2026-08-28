Estas han sido las únicas yeguas ganadoras del Clásico Sprinters (GI) contra los machos

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El hipódromo La Rinconada tendrá este domingo la realización de la jornada hípica número 34 del año, donde se cumplirá una jornada de 12 carreras, y dentro de ellas, las ediciones 2026 de los clásicos Sprinters para machos y yeguas en distancia de 1.200 metros en las válidas del 5y6 Nacional que espera alcanzar los 800 millones de bolívares en el monto sellado.

La Rinconada: Estas han sido las únicas yeguas que han ganado el Clásico Sprinter GI a los machos

En la séptima carrera dominical y primera de las válidas del 5y6 Nacional, con hora de partida de las 3:40 de la tarde, se realizará la edición 86 del Clásico Sprinters GI para ejemplares nacionales o importados de tres y más años en distancia de 1.200 metros, la cual tiene una nómina de diez purasangres a competir, dos de ellos, son yeguas importadas.

La primera de ella, irá con el número dos en el lomo y es presentada por el entrenador Yorvis Villamizar con la monta del jinete profesional Jhonathan Aray, hablamos de Etna’s Napper, la cual correrá para los colores del Stud Yellowtone y tiene una campaña general de cinco victorias en 14 actuaciones cumplidas.

La segunda de las hembras en competir en la selectiva del domingo ante los machos, será la cuatroañera Violence and Peace, pensionada de Oscar Manuel González y la monta de Yoelbis González para los colores del Stud Bera Racing, la cual buscará mantener el invicto que ha cosechado en tres presentaciones hasta los momentos.

En caso de ganar alguna de las dos hembras antes mencionadas, se convertirían en apenas, la sexta yegua en ganar el Clásico Sprinters GI en más de 80 años de historia. Las otras cinco que han conseguido la hazaña son: Tapatapa, en dos ocasiones seguidas (1937-1938), Luego en 1941, lo logró Silk Cloak.

No sería diez años después, donde la yegua Red Peak, se convertiría en la tercera hembra en ganar la selectiva y la segunda en par de ocasiones seguidas, (1951-1952) en la etapa correspondiente al Hipódromo Nacional en El Paraíso. Por su parte, la cuarta hembra en el listado selectivo ganador es Star Moon, la cual ganó la edición de 1990 y por último, la recién campeona retirada Fast Sensations en la edición del 2024.