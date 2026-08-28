Conoce la hazaña que alcanzará King Seraf si Queen of Dragons gana el Sprinter GII para yeguas

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Este domingo, continua la temporada de clásicos de grado en el hipódromo La Rinconada, con la celebración de los clásicos Sprinters para machos y yeguas en recorrido de 1.200 metros en el marco de la reunión 34 donde se cumplirá una jornada 12 carreras y una nueva edición del 5y6 Nacional.

La Rinconada: La hazaña que alcanzará King Seraf, si Queen of Dragons gana el Sprinter GII

La carrera que reúne a las mejores yeguas nacionales de tres más años, en las distancias se enfrentarán este domingo en la 16 edición del Clásico Sprinters GII para yeguas en distancia de 1.200 metros donde hay una nómina de 11 hembras a competir, donde el entrenador de purasangres, David Palencia firmó la inscripción de la tresañera Queen of Dragons.

La hembra castaña volverá a representar los colores del Stud M & P bajo la conducción del jinete profesional Rafael Solano con un peso de 53 kilos. La nacida en el Haras La Orlyana, producto del cruce del campeón retirado y semental King Seraf en Revolution Queen por Commanche Saddle viene de ganar el Clásico Simón Rodríguez G2 con un tiempo de 73 flat en 1.200 metros.

Debemos mencionar, que su padre, el gran King Seraf ya tiene una hija ganadora como la mejor Sprinters, y fue en la temporada 2023 con La Sensacional, entrenada por Germán Rojas y la monta Robert Capriles con un crono de 70,3 para el Stud Centauro.

En caso de ganar la castaña tresañera, sería la segunda hija de King Seraf en ganar la selectiva para igualar al semental importado Hatch the Storm (USA), el cual, lo ganó con su hija Docoreña en el 2017 y con Gran Bambina en el 2020.

Pero, en el caso de que Queen of Dragons logre ganar el domingo, convertiría a su reproductor, en el primer semental venezolano en tener dos hijas ganadoras del Clásico Sprinters en La Rinconada, todo un suceso histórico.