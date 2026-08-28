Los números y factores que rodean a Mother Carmen en el Clásico Sprinters Yeguas en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Las dos pruebas selectivas que engalanan la cartelera de este domingo en el Hipódromo La Rinconada han provocado un enorme interés entre la afición hípica. La competencia que bajará el telón de la jornada en el óvalo de Coche será la décima sexta edición del Clásico Sprinters de Yeguas (Grado II), evento pautado en un trayecto de 1.200 metros que reunirá a 11 corredoras criollas en pos de una atractiva bolsa de $162.500 a repartir.

Dentro del abanico de aspirantes, el favoritismo del público apostador se inclina hacia Mother Carmen. Esta castaña de cinco años hija de The Great War en Rin Rin por French Envoy, nacida y criada en el Haras Los Samanes Polo & Racing acumula una trayectoria de 25 actuaciones con seis victorias en su historial. La fanaticada conoce de sobra la velocidad inicial que despliega en la pista; de hecho, ostenta un registro destacado de 70.3 para la misma distancia, marca que estampó el pasado 15 de marzo.

Sin embargo, el análisis de la carrera exige considerar varios factores clave que rodean la reaparición de la defensora del Stud "WY":

Inactividad en pista: La purasangre reaparece en el circuito de Coche tras una pausa de 112 días sin competir.

Inédita alianza en la temporada: La dupla conformada por el fusta Jaime Lugo y el entrenador Antonio Martínez sumará su primera actuación conjunta en lo que va de año.

Estadística del establo: El entrenador registra un balance de cuatro presentaciones sin victorias (0 % de efectividad) al momento de reaparecer ejemplares con tiempo sin correr.

Mother Carmen: Clásico Sprinters 1.200 metros Yeguas

Con estos elementos sobre la mesa, Mother Carmen saldrá a certificar si su innegable clase y velocidad logran imponerse sobre el hándicap del paro y los números del establo. La mesa está servida para un choque electrizante donde la capacidad de sostener el ritmo en los metros decisivos determinará si la hija de The Great War logra coronarse o si la reaparición le termina pasando factura ante un lote que no dará tregua en el sprint final.