Otra gran baja en las no válidas: Retirada yegua que venía de ganar en su última y era favorita

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La tarde de este viernes ha sido de noticias por parte del Instituto Nacional de Hipódromos mediante sus cuentas oficiales de distintas redes sociales, y la información más reciente, ha sido el retiro de una de las grandes favoritas de las carreras no válidas de la reunión 34 del próximo domingo 30 de agosto.

La Rinconada: Retirada yegua que venía de ganar en su última y era favorita

Por medio de la cuenta oficial del INH en la red social X, la institución hizo una actuación de los ejemplares retirados para la próxima reunión hípica, y dio a conocer el retiro de la yegua de siete años, Yaqui Desings, pensionada del entrenador Ramón García Mosquera y que iba a tener la monta del aprendiz Jhoswall Andarcia en la cuarta carrera no válida en distancia de 1.100 metros.

La zaina de siete años, perteneciente al Stud Mo Ciushle y con una campaña de siete victorias en 37 presentaciones, y este año ha sumado un triunfo y un segundo lugar en seis actuaciones, es una hija del semental Ruffalex en Correntina por Dynaformer, nacida en el Haras Urama, la cual partía como una de las favoritas para ganar la competencia dominical.

Según el reporte oficial del INH, el motivo del retiro de la yegua es, Claudicación del Miembro Anterior Izquierdo.