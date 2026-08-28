INH retira a una de las yeguas de las no válidas de la reunión 34 por este motivo

Suscríbete a nuestros canales

A menos de 48 horas para que se realice la jornada hípica número 34 del año en el hipódromo La Rinconada, con una agenda de 12 carreras, en donde, en dos de ellas, se disputarán los clásicos Sprinters para machos y yeguas en recorrido de 1.200 metros dentro de las válidas del 5y6 Nacional.

La Rinconada: INH retira a una de las yeguas de las no válidas de la reunión 34

Este viernes, el Instituto Nacional de Hipódromos mediante su cuenta oficial en la red social X, dio a conocer el retiro del segundo ejemplar purasangre que no podrá participar en la jornada de la reunión 34 a realizarse este domingo y que comenzará a partir de las 1:00 de la tarde.

En la segunda carrera de la jornada dominical, que se ha reservado como una Condicional de Reclamo para yeguas nacionales e importadas de siete y más años, ganadoras hasta de tres carreras, en una distancia de 1.300 metros, la cual presentó una nómina de ocho hembras a competir, ha sido retirada una de las yeguas del listado.

La madura de ocho años, Queen Tita, presentada por el entrenador Ismael Paredes no podrá participar por presentar una Claudicación del Miembro Anterior Izquierdo, según el informe oficial del retiro por parte del INH en sus cuentas de redes sociales.

La hija de Rey Alvajos iba a ser montada por el jockey profesional José Alejandro Rivero, tiene una campaña general de cuatro victorias en 42 presentaciones para el Stud JDL.