Lamentable noticia: Importado de alto nivel en La Rinconada sufre doble fractura y será operado

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El periodismo hípico amanece con noticias desafortunadas para el espectáculo en el óvalo de Coche. Hace pocos minutos, el comunicador Antonio José Medina informó mediante su cuenta oficial en la red social X sobre la delicada lesión del ejemplar San Benito (USA), purasangre que pertenece a las sedas del Stud Los Samanes Racing y que cumple campaña bajo la preparación del entrenador Riccardo D’Angelo.

La novedad se produce apenas días después de su más reciente actuación pública durante la reunión número 33 en el Hipódromo La Rinconada. En esa oportunidad, el conducido saltó a la pista en condición de invalidado para las apuestas y escoltó desde la segunda casilla al ejemplar Tío Horacio en un recorrido de 1.400 metros.

Evaluación médica e intervención quirúrgica en agenda

Tras la competencia del pasado domingo 23 de agosto, el estadounidense de cinco años presentó una severa lesión que consiste en una doble fractura en ambos carpos. La confirmación del diagnóstico la ofreció este jueves 27 el propio entrenador Riccardo D’Angelo. El preparador explicó que los exámenes radiológicos no se ejecutaron con la prontitud deseada debido a fallas en el servicio de energía eléctrica que afectaron la zona de las caballerizas.

“Es lamentable porque se trata de un buen caballo. Será operado la próxima semana por el médico veterinario Carlos Larrazábal, quien luego determinará el lapso del reposo”, manifestó D’Angelo sobre la situación de su presentado.

Foto: Cortesía

Pedigree de alto nivel en las pistas caraqueñas

San Benito es un hijo del célebre padrillo Gun Runner (Candy Ride) en la yegua madre Orchard of the Nile, por Empire Maker. El maduro de cinco años luce un historial en la pista de siete actuaciones con balance de tres victorias para la divisa del empresario Carlos Silva, una campaña que entra en una pausa obligatoria a la espera de su recuperación quirúrgica.