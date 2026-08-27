La Rinconada: El ajuste definitivo que pone a este ejemplar a valer en el Clásico Sprinters (GI)

Entre los días miércoles y jueves se realizan los ajustes de los ejemplares que se darán de la partida el próximo domingo 30 de agosto en La Rinconada como parte de la venidera reunión 34 que da por culminado el octavo mes del año.
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Uno de los dos eventos selectivos del 5y6 dominical se llevará a cabo en la séptima carrera, primera válida que lleva por nombre LXXXVI Clásico Sprinters (GI) con una bolsa a repartir de $195.000 y la presencia de dos yeguas y ocho machos en recorrido de 1.200 metros.
Ejemplar: Velocidad en pleno R34 La Rinconada
Por el puesto de pista siete salta a la pista con el número siete en la gualdrapa Compadre Peche con la monta de Jaime Lugo que lo conoce a la perfección en yunta con el entrenador Fernando Parilli Tota, en esta ocasión con un hándicap de 55.5 kilos
Su última competencia fue el día 09 de agosto, la cual, fue capaz de arribar en la tercera casilla a solo tres cuerpos del ganador.
Ajuste: La Rinconada
El día miércoles 27 de agosto, el pupilo de Parilli Jr. realizó: 14 27,3 40 53,1 (800 metros en pelo 68/ cómodo, muy bien en la recta de enfrente con remate de 13.1 con P. González. Publicado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).
Enemigos en velocidad: Yegua Caballo 1.200 metros
- Sol Victoreado (USA): Este caballo importado fue capaz de ganar en su más reciente con 60 kilos y ahora su jinete Lugo Jr. deberá soportar 58 indudablemente favorecido por eso será un hueso duro de roer.
- Violence And Peace (USA): Esta carrera se proyecta como el examen definitivo de su campaña. Si bien registra marcas de primer nivel, el planteamiento de la prueba le exigirá pelear el comando desde la partida. De salir airoso de ese duelo inicial, será un contendiente amargo y difícil de comprometer en la recta final.