Quedó listo: Conoce el ajuste de la Gran Sorpresa del 5y6 de Gaceta Hípica

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El hipódromo La Rinconada tendrá la tarde de este domingo la celebración de la reunión hípica numero 34 del año, con una agenda de 12 carreras, donde en dos de ellas, se disputarán los clásicos para ejemplares Sprinters GI en recorrido de 1.200 metros, para machos y hembras dentro de las válidas del 5y6 Nacional.

La Rinconada: conoce el ajuste de la Gran Sorpresa del 5y6 de Gaceta Hípica

Como todas las semanas, la principal revista hípica del país y principal referente del BloquedeArmas, como lo es Gaceta Hípica, da a conocer sus mejores pronósticos para las no válidas y el juego del 5y6 Nacional, donde incluye la selección de la Gran Sorpresa, la cual, en esta oportunidad, ha sido seleccionado en la segunda válida.

En una prueba que ha sido reservada para caballos nacionales o importados de seis y más años, ganadores de una o dos carreras, en una distancia de 1.200 metros con una nómina de diez purasangres a competir.

En la misma, sobresale la participación del purasangre Quiriquireño, con el número diez en el lomo y la monta del jinete aprendiz Leomar Sangronis con un descargo de tres kilos para los colores del Stud Aldama Horse Racing bajo el entrenamiento de Jesús Antonio Romero.

La hora de ajustes del Instituto Nacional de Hipódromos de este jueves ha dado a conocer el ajuste final del purasangre para que quede listo de cara a la carrera y ha sido el siguiente:

GALOPO SUAVE (EP)