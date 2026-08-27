Listo para sorprender: Así fue el ajuste de la Gran Opción de Gaceta Hípica de la R34

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Falta menos para que la reunión 34 de la temporada hípica nacional se realice con la programación de 12 carreras que tiene el próximo domingo 30 de agosto, donde se disputarán dos clásicos Sprinters GI para yeguas y machos en recorrido de 1.200 metros dentro de las válidas del 5y6 Nacional que comenzará en la séptima prueba dominical.

La Rinconada: Así fue el ajuste de la Gran opción de Gaceta Hípica de la R34

El juego del 5y6 Nacional comenzará a partir de la séptima carrera de la tarde dominical, con hora de partida de la 3:40 de la tarde, donde se disputará la edición 86 del Clásico Sprinters GI para ejemplares nacionales e importados de tres y más años en recorrido de 1.200 metros con una nómina de diez purasangres, dos de ellos, yeguas importadas.

En dicha carrera, uno de los ejemplares participantes es el purasangre importado Sol Victoreado (USA) presentado por José Luis Balzán y la monta del jockey profesional Jaime Lugo Jr. para los colores del Stud Reina Morena con un peso de 56 kilos.

Dicho ejemplar ha sido seleccionado por la principal revista hípica del país, Gaceta Hípica, como la Gran Opción entre sus tres principales líneas en la jornada dominical selectiva.

Según la hoja de ajustes de este jueves publicada por el Instituto Nacional de Hipódromos, el purasangre realizó el siguiente ajuste:

GALOPO DOS VUELTAS (EP)