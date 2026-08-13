Cómo ajustó la gran opción de Gaceta Hípica está preparada para su gran debut en el 5y6

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El óvalo de La Rinconada presenta una emocionante cartelera de 13 competencias para la trigésima segunda reunión de la temporada, la cual inicia a partir de la 1:00 de la tarde del domingo 16 de agosto.

La jornada tiene como máxima atracción la edición 71 del Clásico República Bolivariana de Venezuela (GI), prueba crucial que define el tercer y último paso de la Triple Corona nacional.

Yegua: Debuta Gran Opción Gaceta Hípica 5y6 La Rinconada Datos hípicos

Precisamente en la octava de la cartelera, es la primera válida para el tradicional juego del 5y6 Nacional para yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras, para el trayecto de 1.100 metros, pautada para la 4:05 de la tarde.

En el mismo escenario de la prueba, la yegua importada Ávila (USA) (número 7) salta a la pista para marcar su esperado debut en el principal óvalo del país.

La pupila de la prestigiosa divisa Big Valdi cuenta con la efectiva preparación de Carlos Luis Uzcátegui y la conducción del jinete Francisco Quevedo, quien se encarga de guiar los estribos en este importante compromiso selectivo.

La potra debutante, es una hija del semental Maclean’s Music en Hapiness is por Dynaformer, por lo que se perfila como la primera favorita y la gran opción de Gaceta Hípica por lo que podría ser la imperdible para esta importante válida para el juego de las mayorías.

Ajuste previo: 5y6 La Rinconada

La pupila estadounidense de Uzcátegui, solo dio un pique en el aparato, en silla, al tiro, de acuerdo con la publicación de la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas