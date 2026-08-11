Reunión 32: El Clásico República Bolivariana de Venezuela (GI) alza el telón de la gran fiesta hípica

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo La Rinconada prepara una jornada de alto nivel hípico programada para este domingo 16 de agosto. La cartelera consta de un total de 13 competencias en el marco de la trigésima segunda reunión de carreras de la temporada, cita que reúne a los mejores puros de sangre en el óvalo de Coche.

El evento principal de la tarde será la septuagésima primera edición del Clásico República Bolivariana de Venezuela (GI), compromiso de gala que representa el tercer y último peldaño de la Triple Corona Nacional. Esta prueba estelar ocupará el séptimo turno de la programación, del ciclo no válido previo al juego del del 5y6 nacional, con hora pautada de partida aproximadamente a las 3:30 p. m.

La revancha generacional en los 2.000 metros

La gran atracción de la jornada radica en el duelo sobre el recorrido de 2.000 metros, distancia en la cual seis tresañeros saltarán a la cancha en busca de la consagración. La nómina confirmada reúne a los ejemplares Jofiel (01), Big Valdi (02), Triunfante (03), Slews Gump (04), Teniente Dan (05) y Pontevecchio (06). La carrera se plantea como una auténtica revancha entre Pontevecchio, bajo el entrenamiento de Germán Rojas, y Big Valdi, presentado por Riccardo D’Angelo.

Ambos potros medirán fuerzas nuevamente tras su más reciente enfrentamiento, en el cual la victoria correspondió al defensor del Stud Big Valdi. Con un triunfo previo para cada uno en los pasos anteriores del ciclo, los 2.000 metros serán el escenario donde ambos buscarán sellar la doble corona de la generación.

El 5y6 nacional proyecta premios y alta recaudación

Por su parte, el tradicional juego del 5y6 nacional mantendrá la atención de la afición venezolana a partir de la octava competencia de la tarde, cuya partida está fijada para las 4:05 p. m. La primera válida contará con un lote de doce participantes en disputa por una bolsa a repartir de 33.800 dólares.

En su entrega más reciente, el juego de las mayorías alcanzó una recaudación de Bs 635.591.075,00, cifra que ratifica el respaldo constante de los apostadores. Para esta ocasión, la directiva del Instituto Nacional de Hipódromos sumará un incentivo especial a la jugada: un automóvil cero kilómetros adjudicado al boleto que contenga el serial ganador.

Paridad al rojo vivo en la estadística de jinetes

El escenario profesional añade un ingrediente adicional de expectativa a la jornada debido a lo ajustado de los números en la estadística general. Mientras que en el renglón de entrenadores Riccardo D'Angelo mantiene un dominio holgado en la cima del campeonato, la lucha entre los jinetes se presenta sumamente cerrada. El fusta Jhonathan Aray sostiene el liderato de la tabla con una estrecha diferencia de apenas un triunfo sobre sus más cercanos perseguidores, escenario que promete máxima paridad en cada uno de los compromisos del programa.